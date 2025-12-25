< sekcia Zahraničie
Saar: Výzva krajín v súvislosti s rozširovaním osád je nesprávna
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967.
Autor TASR
Tel Aviv 25. decembra (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vo štvrtok odmietol kritiku zo strany 14 krajín v súvislosti s plánom Izraela zriadiť na okupovanom Západnom brehu Jordánu ďalších 19 osád ako diskriminačnú voči Židom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zahraničné vlády nebudú obmedzovať právo Židov žiť v Izraeli, a akákoľvek takáto výzva je morálne nesprávna a diskriminačná voči Židom,“ uviedol Saar.
„Rozhodnutie kabinetu zriadiť 11 nových osád a formalizovať osem ďalších osád, má okrem iného pomôcť riešiť bezpečnostné hrozby, ktorým je Izrael vystavený,“ vyhlásil.
Izraelský minister financií Becalel Smotrič v nedeľu oznámil schválenie vybudovania osád, pričom tento krok podľa neho „bráni zriadeniu palestínskeho teroristického štátu“.
Štrnásť krajín vrátane Británie, Francúzska, Kanady, Nemecka a Španielska v spoločnom vyhlásení vyjadrilo nesúhlas s akoukoľvek formou anexie a s rozširovaním politiky osídľovania a vyzvalo Izrael na zvrátenie svojho rozhodnutia.
Takéto jednostranné akcie podľa skupiny štátov porušujú medzinárodné právo, ohrozujú krehké prímerie v Pásme Gazy a podkopávajú vyhliadky na trvalý mier a bezpečnosť v celom regióne. Potvrdili tiež svoj „neochvejný záväzok ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru založenému na dvojštátnom riešení“, teda na koexistencii dvoch demokratických štátov - Izraela a Palestíny.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto okupovanom území žije viac ako 500.000 Izraelčanov a približne tri milióny Palestínčanov.
Organizácia Spojených národov tento mesiac uviedla, že rozšírenie izraelských osád na Západnom brehu, ktoré sú na základe medzinárodného práva nezákonné, dosahuje v súčasnosti najvyššie tempo minimálne od roku 2017. Celkový počet osád schválených za posledné tri roky sa zvýšil na 69.
Palestínska samospráva so sídlom v Ramalláhu odsúdila najnovší plán na rozširovanie osád a uviedla, že schválenia plánov predstavujú pokračovanie „politiky apartheidu, osídľovania a anexie, ktorá podkopáva neodňateľné práva palestínskeho ľudu“.
