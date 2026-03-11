< sekcia Zahraničie
Saar vyzval BR OSN, aby označila iránske Revolučné gardy za teroristov
Iránsky režim sa podľa slov šéfa izraelskej diplomacie naďalej snaží získať jadrové zbrane.
Autor TASR
Tel Aviv 11. marca (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v stredu vyzval Bezpečnostnú radu (BR) OSN, aby odsúdila Irán za jeho kroky a označila iránske Revolučné gardy za teroristickú organizáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nedávne kroky iránskeho režimu potvrdzujú, že jeho agresia predstavuje priamu hrozbu nielen pre Izrael, ale aj pre regionálny a medzinárodný mier a bezpečnosť,“ napísal Saar na sieti X. Zverejnil aj list adresovaný americkému veľvyslancovi pri OSN Mikeovi Waltzovi.
Saar v tomto liste uviedol, že Irán v uplynulých dňoch podnikol rozsiahle útoky raketami a dronmi proti izraelskému civilnému obyvateľstvu, čo označil za porušenie medzinárodného práva. Pri iránskych útokoch zahynulo v Izraeli 13 ľudí a stovky utrpeli zranenia a došlo k rozsiahlym škodám, tvrdí minister.
Iránsky režim sa podľa slov šéfa izraelskej diplomacie naďalej snaží získať jadrové zbrane. „Bez okamžitej akcie by iránske jadrové a raketové schopnosti onedlho dosiahli štádium, v ktorom by už viac nebola možná efektívna defenzívna intervencia,“ napísal.
Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) je elitná zložka iránskych ozbrojených síl, ktorá bola založená v roku 1979 po islamskej revolúcii. Na rozdiel od regulárnej armády je priamo podriadená najvyššiemu duchovnému vodcovi Iránu a má výrazný politický aj ekonomický vplyv.
USA v roku 2019 vyhlásili Revolučné gardy za teroristickú organizáciu. V januári tohto roka zaradila IRGC na zoznam teroristov aj Európska únia, ktorá tak urobila v reakcii na brutálne zásahy bezpečnostných zložiek na protestoch v islamskej republike.
