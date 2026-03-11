Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Saar vyzval BR OSN, aby označila iránske Revolučné gardy za teroristov

Na snímke izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar Foto: TASR - Martin Baumann

Iránsky režim sa podľa slov šéfa izraelskej diplomacie naďalej snaží získať jadrové zbrane.

Autor TASR
Tel Aviv 11. marca (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v stredu vyzval Bezpečnostnú radu (BR) OSN, aby odsúdila Irán za jeho kroky a označila iránske Revolučné gardy za teroristickú organizáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Nedávne kroky iránskeho režimu potvrdzujú, že jeho agresia predstavuje priamu hrozbu nielen pre Izrael, ale aj pre regionálny a medzinárodný mier a bezpečnosť,“ napísal Saar na sieti X. Zverejnil aj list adresovaný americkému veľvyslancovi pri OSN Mikeovi Waltzovi.

Saar v tomto liste uviedol, že Irán v uplynulých dňoch podnikol rozsiahle útoky raketami a dronmi proti izraelskému civilnému obyvateľstvu, čo označil za porušenie medzinárodného práva. Pri iránskych útokoch zahynulo v Izraeli 13 ľudí a stovky utrpeli zranenia a došlo k rozsiahlym škodám, tvrdí minister.

Iránsky režim sa podľa slov šéfa izraelskej diplomacie naďalej snaží získať jadrové zbrane. „Bez okamžitej akcie by iránske jadrové a raketové schopnosti onedlho dosiahli štádium, v ktorom by už viac nebola možná efektívna defenzívna intervencia,“ napísal.

Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) je elitná zložka iránskych ozbrojených síl, ktorá bola založená v roku 1979 po islamskej revolúcii. Na rozdiel od regulárnej armády je priamo podriadená najvyššiemu duchovnému vodcovi Iránu a má výrazný politický aj ekonomický vplyv.

USA v roku 2019 vyhlásili Revolučné gardy za teroristickú organizáciu. V januári tohto roka zaradila IRGC na zoznam teroristov aj Európska únia, ktorá tak urobila v reakcii na brutálne zásahy bezpečnostných zložiek na protestoch v islamskej republike.
