< sekcia Zahraničie
Saar vyzval Leyenovú, aby EÚ neuvalila sankcie na Izrael
Leyenová oznámila opatrenia voči Izraelu minulú stredu počas prejavu o stave Únie, v ktorom tiež označila súčasnú situáciu v Pásme Gazy za neprijateľnú.
Autor TASR
Tel Aviv 16. septembra (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v utorok v liste adresovanom šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej vyzval, aby Európska únia neuvalila avizované sankcie proti Izraelu. Von der Leyenová minulý týždeň uviedla, že EK navrhne Rade EÚ čiastočné pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom v otázkach týkajúcich sa obchodu. O opatreniach voči Izraelu budú komisári diskutovať v stredu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Tlak prostredníctvom sankcií nebude fungovať,“ uviedol Saar v liste Leyenovej. „Tento bezprecedentný návrh, ktorý nikdy nebol uplatnený na žiaden iný štát, je jasným pokusom ublížiť Izraelu, zatiaľ čo stále bojujeme vo vojne, ktorá nám bola vnútená teroristickým útokom 7. októbra,“ napísal izraelský minister, odkazujúc na útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael spred takmer dvoch rokov, po ktorom vypukla vojna v tejto palestínskej enkláve.
Izrael podľa Saara nebol o avizovaných krokoch informovaný ani konzultovaný a upozornil, že opatrenia „posilnia Hamas a ohrozia snahy o ukončenie vojny“.
Leyenová oznámila opatrenia voči Izraelu minulú stredu počas prejavu o stave Únie, v ktorom tiež označila súčasnú situáciu v Pásme Gazy za neprijateľnú. Hovorkyňa EK Paula Pinhová v utorok uviedla, že opatrenia navrhne Európska komisia v stredu.
AFP objasňuje, že v prípade schválenia bude zmrazená bilaterálna podpora EK Izraelu a zastavené všetky platby. Zachovaná by bola spolupráca s občianskymi organizáciami a s izraelským múzeom Jad va-šem.
Krok by podľa EK zablokoval budúce pridelenie približne šiestich miliónov eur ročne a tiež pozastavil vyplácanie približne 14 miliónov eur na prebiehajúce inštitucionálne projekty. Von der Leyenová minulý týždeň avizovala aj sankcie na extrémistických izraelských ministrov a násilných osadníkov.
Diplomati však podľa AFP tvrdia, že je nepravdepodobné, že by boli tieto opatrenia prijaté, a to pre značné rozdiely medzi 27 členskými štátmi EÚ v názoroch na konanie Izraela v Pásme Gazy.
Európsky parlament minulý štvrtok v Štrasburgu prijal uznesenie, v ktorom vyjadril hlboké znepokojenie nad katastrofickou humanitárnou krízou v Pásme Gazy a vyzval na urgentné kroky zo strany EÚ. Podľa neho by členské štáty Únie mali zvážiť uznanie Palestínskeho štátu a uvalenie sankcií voči izraelským ministrom Becalelovi Smotričovi a Itamarovi Ben Gvirovi.
„Tlak prostredníctvom sankcií nebude fungovať,“ uviedol Saar v liste Leyenovej. „Tento bezprecedentný návrh, ktorý nikdy nebol uplatnený na žiaden iný štát, je jasným pokusom ublížiť Izraelu, zatiaľ čo stále bojujeme vo vojne, ktorá nám bola vnútená teroristickým útokom 7. októbra,“ napísal izraelský minister, odkazujúc na útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael spred takmer dvoch rokov, po ktorom vypukla vojna v tejto palestínskej enkláve.
Izrael podľa Saara nebol o avizovaných krokoch informovaný ani konzultovaný a upozornil, že opatrenia „posilnia Hamas a ohrozia snahy o ukončenie vojny“.
Leyenová oznámila opatrenia voči Izraelu minulú stredu počas prejavu o stave Únie, v ktorom tiež označila súčasnú situáciu v Pásme Gazy za neprijateľnú. Hovorkyňa EK Paula Pinhová v utorok uviedla, že opatrenia navrhne Európska komisia v stredu.
AFP objasňuje, že v prípade schválenia bude zmrazená bilaterálna podpora EK Izraelu a zastavené všetky platby. Zachovaná by bola spolupráca s občianskymi organizáciami a s izraelským múzeom Jad va-šem.
Krok by podľa EK zablokoval budúce pridelenie približne šiestich miliónov eur ročne a tiež pozastavil vyplácanie približne 14 miliónov eur na prebiehajúce inštitucionálne projekty. Von der Leyenová minulý týždeň avizovala aj sankcie na extrémistických izraelských ministrov a násilných osadníkov.
Diplomati však podľa AFP tvrdia, že je nepravdepodobné, že by boli tieto opatrenia prijaté, a to pre značné rozdiely medzi 27 členskými štátmi EÚ v názoroch na konanie Izraela v Pásme Gazy.
Európsky parlament minulý štvrtok v Štrasburgu prijal uznesenie, v ktorom vyjadril hlboké znepokojenie nad katastrofickou humanitárnou krízou v Pásme Gazy a vyzval na urgentné kroky zo strany EÚ. Podľa neho by členské štáty Únie mali zvážiť uznanie Palestínskeho štátu a uvalenie sankcií voči izraelským ministrom Becalelovi Smotričovi a Itamarovi Ben Gvirovi.