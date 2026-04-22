Streda 22. apríl 2026
Saar vyzval Libanon na spoluprácu s Izraelom proti Hizballáhu

.
Na snímke izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Tel Aviv 22. apríla (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v stredu vyhlásil, že Izrael nemá žiadne „vážne nezhody“ s Libanonom. Vyjadril sa tak deň pred plánovanými rokovaniami predstaviteľov týchto dvoch krajín vo Washingtone. Saar naliehal na Libanon, aby spoločne s Izraelom vyvíjal úsilie v snahe čeliť militantnému hnutiu Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel.

„Zajtra budú vo Washingtone D.C pokračovať priame rozhovory medzi Izraelom a Libanonom. Vyzývam vládu Libanonu: Poďme pracovať spolu proti teroristickému štátu, ktorý Hizballáh vybudoval na vašom území,“ povedal Saar v prejave diplomatom na podujatí v Jeruzaleme pri príležitosti 78. výročia Dňa nezávislosti Izraela.

„Táto spolupráca je potrebná pre vás ešte viac, než pre nás. Vyžaduje si morálnu jasnosť a odvahu riskovať. Ale neexistuje žiadna skutočná alternatíva na zabezpečenie budúcnosti mieru pre vás a pre nás“ konštatoval.

Šéf izraelskej diplomacie označil Libanon za „zlyhávajúci štát,“ ktorý je prakticky pod okupáciou Iránu prostredníctvom Hizballáhu. Poznamenal však, že Hizballáh je spoločným nepriateľom Izraela i Libanonu. Hnutie podľa jeho slov ohrozuje nielen izraelskú bezpečnosť, ale taktiež škodí suverenite Libanonu a ohrozuje jeho budúcnosť. Je tiež prekážkou mieru a normalizácii vzťahov medzi týmito dvoma krajinami.

Izrael nemá žiadne „vážne nezhody“ s Libanonom, tvrdí Saar, podľa ktorého majú krajiny niekoľko malých sporov týkajúcich sa hranice, tie však možno vyriešiť.

Napriek prímeriu, ktoré pozastavilo viac ako mesiac a pol trvajúcej boje sú izraelskí vojaci naďalej aktívni na juhu Libanonu, pričom minister obrany Jisrael Kac v nedeľu vyhlásil, že v prípade, ak budú ich vojaci ohrození, budú odpovedať s využitím „plnej sily“

Armáda po začiatku prímeria vytvorila tzv. žltú líniu na juhu Libanonu neďaleko hranice s Izraelom.

Izraelská armáda v stredu oznámila, že jej jednotky v utorok v južnom Libanone zabili dvoch „teroristov,“ ktorí porušili podmienky prímeria. Dvojica údajne prekročila „obrannú líniu, priblížila sa k vojakom a predstavovala okamžitú hrozbu“.

Libanonská tlačová agentúra NNA v stredu informovala o izraelskom útoku v západnej časti údolia Bikáa, pri ktorom zahynula jedna osoba a ďalšie dve utrpeli zranenia.

Hizballáh v utorok podľa svojho vyhlásenia vypálil rakety na severný Izrael v reakcii na porušenie prímeria. Izraelská armáda uviedla, že hnutie vypálilo rakety smerom na jej vojakov v južnom Libanone, pričom armáda následne zasiahla odpaľovacie zariadenia. Dodala, že taktiež zachytila dron, ktorý smeroval na Izrael.
.

