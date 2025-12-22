< sekcia Zahraničie
Saar vyzval Židov v západných krajinách,aby sa prisťahovali do Izraela
Urobil tak týždeň po útoku na židovské podujatie v austrálskom Sydney, pri ktorom zahynulo 15 ľudí.
Autor TASR
Jeruzalem 22. decembra (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vyzval v nedeľu Židov zo západných krajín, aby sa presťahovali do Izraela a unikli tak rastúcemu antisemitizmu. Urobil tak týždeň po útoku na židovské podujatie v austrálskom Sydney, pri ktorom zahynulo 15 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
"Židia majú právo žiť všade v bezpečí. Ale vidíme a plne chápeme, čo sa deje, a máme určité historické skúsenosti. Dnes sú Židia prenasledovaní po celom svete," povedal Saar na verejnom zapaľovaní sviečok pri príležitosti posledného dňa židovského sviatku svetiel (Chanuka).
"Dnes vyzývam Židov v Anglicku, Židov vo Francúzsku, Židov v Austrálii, Židov v Kanade, Židov v Belgicku: príďte do Izraela. Príďte domov," vyhlásil Saar. Na základe izraelského zákona o návrate z roku 1950 má každý človek so židovskými koreňmi právo usadiť sa v Izraeli a získať tamojšie občianstvo, vysvetľuje AFP.
Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy, ktorú vyvolal útok militantov hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, izraelskí lídri opakovane odsudzujú nárast antisemitizmu v západných krajinách a obviňujú ich vlády, že sa im ho nedarí zastaviť.
K hromadnej streľbe na pláži Bondi Beach v Sydney došlo v nedeľu 14. decembra počas slávenia židovského sviatku svetiel (chanuka). Podľa austrálskych úradov útok inšpirovala ideológia džihádistickej skupiny Islamský štát.
