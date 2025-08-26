< sekcia Zahraničie
Saar: Západné ľavicové vlády sa Izraelu snažia vnútiť palestínsky štát
Viaceré krajiny vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady nedávno oznámili, že plánujú v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať štátnosť Palestíny.
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar počas svojej prvej oficiálnej návštevy Spojených štátov obvinil - podľa neho ľavicové - západné vlády zo snahy vnútiť Izraelu palestínsky štát. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Ľavicové vlády v rôznych krajinách vrátane Francúzska, Británie, Kanady a Austrálie sa snažia vnútiť Izraelu palestínsky štát,“ vyhlásil podľa svojej kancelárie Saar na Konferencii prezidentov hlavných amerických židovských organizácií v New Yorku.
Podľa neho ak by Izrael dovolil vzniknúť palestínskemu štátu, „bola by to samovražda“.
Viaceré krajiny vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady nedávno oznámili, že plánujú v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať štátnosť Palestíny.
Izraelský minister zahraničných vecí tvrdí, že Izrael je v lepšej strategickej pozícii ako pred dvoma rokmi, pričom podľa TOI poukázal na izraelské úspechy voči takzvanej iránskej „osi odporu“ - skupine militantných organizácií v regióne podporovaných Iránom, ktoré sú zamerané proti Izraelu.
„Niekdajšie ozbrojené obliehanie Izraela sa mení na pokus o politické obliehanie, a to s jasným cieľom: vnútiť nám palestínsky štát,“ vyhlásil.
Šéf izraelskej diplomacie sa počas návštevy USA stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ministerkou vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovou, ako aj s lídrami Americko-izraelského výboru pre verejné záležitosti (AIPAC). Taktiež sa stretne s podporovateľmi Izraela zo židovských a kresťanských komunít, informuje TOI.
„Ľavicové vlády v rôznych krajinách vrátane Francúzska, Británie, Kanady a Austrálie sa snažia vnútiť Izraelu palestínsky štát,“ vyhlásil podľa svojej kancelárie Saar na Konferencii prezidentov hlavných amerických židovských organizácií v New Yorku.
Podľa neho ak by Izrael dovolil vzniknúť palestínskemu štátu, „bola by to samovražda“.
Viaceré krajiny vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady nedávno oznámili, že plánujú v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať štátnosť Palestíny.
Izraelský minister zahraničných vecí tvrdí, že Izrael je v lepšej strategickej pozícii ako pred dvoma rokmi, pričom podľa TOI poukázal na izraelské úspechy voči takzvanej iránskej „osi odporu“ - skupine militantných organizácií v regióne podporovaných Iránom, ktoré sú zamerané proti Izraelu.
„Niekdajšie ozbrojené obliehanie Izraela sa mení na pokus o politické obliehanie, a to s jasným cieľom: vnútiť nám palestínsky štát,“ vyhlásil.
Šéf izraelskej diplomacie sa počas návštevy USA stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ministerkou vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovou, ako aj s lídrami Americko-izraelského výboru pre verejné záležitosti (AIPAC). Taktiež sa stretne s podporovateľmi Izraela zo židovských a kresťanských komunít, informuje TOI.