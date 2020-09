Navaľnyj nebol otrávený, nástojí Rusko

Moskva 4. septembra (TASR) - Hlavný toxikológ Omskej oblasti na juhozápade ruskej Sibíri tvrdí, že zdravie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného sa mohlo zhoršiť v dôsledku nesprávneho stravovania, stresu alebo únavy. Ruský lekár tiež trvá na tom, že vo vzorkách odobratých z Navaľného tela lekármi na Sibíri nebol nájdený žiaden jed.



Informovala o tom v piatok agentúra Interfax, podľa ktorej ruskí lekári nesúhlasia so stanoviskom nemeckých kolegov, že Navaľnyj mohol byť otrávený látkou typu novičok.



Ruský toxikológ Alexandr Sabajev sa vo svojom vyhlásení odvolával na anamnézu vychádzajúcu z údajov poskytnutých osobami sprevádzajúcimi Navaľného počas jeho cesty na Sibíri.



"Údaje z anamnézy... naznačujú, že po dobu piatich až siedmich dní mal Navaľnyj tráviace ťažkosti a problémy s prijímaním potravy. Pacient držal diétu na zníženie telesnej hmotnosti," uviedol Sabajev.



Spresnil, že z analýz telesných tekutín - vrátane analýzy hladiny cukru v krvi a obsahu kyseliny mliečnej -, ktoré Navaľnému urobili po prijatí na kliniku v Omsku, vyplýva, že metabolické poruchy sa spustili niekoľko dní pred hospitalizáciou.



Túto "situáciu mohol vyvolať stres, prepracovanosť, alkohol, teplé i chladné počasie. Ktorýkoľvek z týchto faktorov mohol viesť k zhoršeniu stavu. Dokonca aj banálne vynechanie raňajok," uviedol Sabajev.



V súvislosti s kauzou Navaľného hrozia Rusku nové sankcie po tom, ako Nemecko tento týždeň deklarovalo, že toxikologické testy v nemeckom vojenskom laboratóriu priniesli "nespochybniteľný dôkaz", že Navaľnyj bol otrávený látkou zo skupiny novičok.



Nemecká vláda vo svojom stanovisku uviedla, že od Ruska žiada "okamžité vyjasnenie" okolností Navaľného otrávenia, uviedla agentúra AFP.



Navaľného otrava vyvolala novú krízu vo vzťahoch medzi Ruskom a Západom a v piatok sa kvôli nej koná schôdzka NATO.



Navaľnyj, 44-ročný líder ruskej opozície, je momentálne v ťažkom stave hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Tam ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Sabajev uviedol, že po prijatí na kliniku v Omsku robili Navaľnému testy na prítomnosť jedov v tele vrátane látok známych ako inhibítory cholínesterázy.



Omský toxikológ ďalej povedal, že vo vzorkách odobraných Navaľnému nebol nájdený žiaden jed a jeho obličky, pľúca a pečeň nemali známky poškodenia. "Preto môžeme povedať, že v tele pacienta neboli žiadne toxické látky," uviedol Sabajev.



Nemenované zdroje blízke Kremľu už medzičasom prišli s niekoľkými teóriami, medzi ktorými je aj hypotéza, že Navaľnyj mohol byť otrávený Nemcami alebo si otravu spôsobil sám, približuje AFP.



Rusko v minulosti odmietlo zodpovednosť za útok novičkom, ktorému bol v roku 2018 v Anglicku vystavený bývalý dvojitý agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra. Poprelo účasť aj na ďalších podobných incidentoch.