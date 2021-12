Sacharovova cena pre Navaľného je ocenením odvahy ruských občanov

Brusel/Štrasburg 15. decembra (TASR) - Tohoročnú Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, ktorú Európsky parlament udelil ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému, v stredu v Štrasburgu prevzala jeho dcéra Darja Navaľná. Slovenskí europoslanci z hlavných politických frakcií EP uviedli, že cena je v správnych rukách.



Ivan Štefanec (KDH) v tejto súvislosti povedal, že sloboda názoru a presvedčenia sú základom vyspelej civilizácie a demokracie. "Je to niečo, na čo môžeme byť v Európe hrdí, no často zabúdame na tento dar slobody. Aj preto som veľmi rád, že sme ocenili práve Alexeja Navaľného, ktorý roky zápasí s autokratickým režimom Vladimíra Putina", uviedol. Putinov režim je podľa neho diktátorský a potláča ľudské a občianske práva, proti čomu bojujú aktivisti ako Navaľnyj. "Som hrdý na to, že sme ich prácu mohli oceniť v europarlamente. Cena pre Navaľného je cenou pre všetkých statočných ruských občanov," konštatoval Štefanec.



Monika Beňová (Smer-SD) uviedla, že Navaľného aktivity ho stáli slobodu a v súvislosti s pokusom o jeho otrávenie, takmer aj život. "V slobodnej krajine a v regulárne fungujúcom systéme by mal možnosť zúčastňovať sa na férovej politickej súťaži a nie byť nespravodlivo väznený".



Vladimír Bilčík (SPOLU) povedal, že Sacharovova cena nie je len o politickej symbolike, lebo má silu meniť veci. "Niekde a niekedy to síce trvá, ale je to silný politický nástroj pre ľudí, ktorým ide často o život. Práve preto som podporil udelenie ceny Navaľnému. Verím, že jej získanie mu pomôže dostať sa z ruského väzenia na slobodu, podobne ako pred niekoľkými rokmi táto cena pomohla dostať sa z ruského väzenia ukrajinskému režisérovi Olegovi Sencovovi," povedal.



Eugen Jurzyca (SaS) uviedol, že udelenie Sacharovovej ceny nevyrieši problém Navaľného ani Ruska a tamojšej demokracie, ale "je to jasný signál, na ktorej strane EÚ stojí".



Michal Šimečka (PS) zdôraznil, že Putinov režim odsúdením Navaľného ukázal, že nielenže nemá s demokraciou nič spoločné, ale ešte aj pohŕda Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý proces vyhlásil za vykonštruovaný. "Žiaľ, namiesto zavedenia efektívnych sankcií na Putinov najbližší okruh oligarchov, čo by ho reálne zabolelo, sa európske vlády zmohli len na frázy o potrebe brániť hodnoty. Tým dali najavo, že Kremeľ môže naďalej bez obáv porušovať pravidlá." Šimečka dodal, že nasledovali aprílové i decembrové ruské manévre pri hraniciach s Ukrajinou, ponižovanie európskej diplomacie, ako aj finančná podpora hybridných útokov Bieloruska na EÚ. Ocenenie Navaľného považuje za „dôležité gesto, ale najmä za priestor na prehodnotenie nášho prístupu k Putinovmu Rusku".



Podľa Petra Polláka (OĽaNO) udelenie Sacharovovej ceny Navaľnému je odmenou odhodlania a odvahy nielen tohto opozičného politika, ale aj pre všetkých tých, ktorí nestrácajú nádej, že demokracia a politický pluralizmus v Rusku sú možné.



Miriam Lexmann (KDH) poukázala na to, že Sacharovova cena vystihuje základnú podstatu, na ktorej je založená EÚ, a to sú sloboda a demokracia. "Obe umožňujú ľuďom zúčastňovať sa na správe vecí verejných a obe sú hodnoty, za ktoré nielen laureáti Sacharovovej ceny dlhodobo bojujú." Je to aj symbol, aby sa ostatní zamysleli, na akých hodnotách je EÚ založená a prečo sú pre nás už samozrejmosťou, pritom ľudia v iných častiach sveta musia o tieto hodnoty stále bojovať.