Sacharovovu cenu za rok 2022 získal ukrajinský ľud

Brusel/Štrasburg 19. októbra (TASR) - Sacharovovu cenu za rok 2022 získal "odvážny ľud Ukrajiny", zastúpený svojím prezidentom Volodymyrom Zelenským, zvolenými predstaviteľmi a občianskou spoločnosťou. Rozhodla o tom v stredu v Štrasburgu Konferencia predsedov Európskeho parlamentu (EP). Informuje o tom spravodajca TASR.



Ďalšími kandidátmi na získanie ceny po užšom výbere boli väznený zakladateľ stránky WikiLeaks Julian Assange a takzvaná Komisia pravdy pracujúca na urovnaní občianskeho konfliktu v Kolumbii.



"Táto cena je pre Ukrajinky a Ukrajincov na bojiskách. Je pre tých, ktorí boli nútení utiecť. Pre tých, ktorí stratili príbuzných a priateľov. Pre všetkých, ktorí išli bojovať za to, v čo veria. Viem, že odvážni obyvatelia Ukrajiny sa nevzdajú, a neurobíme to ani my," povedala predsedníčka EP Roberta Metsolová po ohlásení tohoročného víťaza.



Metsolová pripomenula, že nevyprovokovaná útočná vojna Ruska proti Ukrajine spôsobuje ukrajinskému ľudu obrovské utrpenie a škody. Citovala pozíciu europarlamentu, podľa ktorej Ukrajinci bojujú nielen za ochranu svojich domovov, zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti, ale zároveň obhajujú slobodu, demokraciu, právny štát a európske hodnoty na bojiskách "proti brutálnemu režimu, ktorého cieľom je oslabiť našu demokraciu, oslabiť a rozdeliť našu Úniu".



Víťaza tohoročnej ceny navrhli tri politické frakcie EP – tou prvou bola ešte v septembri Európska ľudová strana (EPP) a s podobným návrhom neskôr prišli aj Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a tiež liberálna frakcia Obnovme Európu (RE).



V nominácii sa zdôrazňuje úsilie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ako aj úloha jednotlivcov, zástupcov iniciatív občianskej spoločnosti a štátnych a verejných inštitúcií vrátane Štátnej služby Ukrajiny pre mimoriadne situácie, Julije 'Tajry' Pajevskej, zakladateľky lekárskej evakuačnej jednotky Tajrini anjeli, Olexandry Matvijčukovej, právničky a predsedníčky Centra pre občianske slobody, hnutia občianskeho odporu Žltá stuha a Ivana Fedorova, starostu okupovaného ukrajinského mesta Melitopol.



Slávnostné odovzdanie ocenenia je naplánované na 14. decembra, taktiež počas plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu.



Sacharovovu cenu za slobodu myslenia udeľuje každý rok Európsky parlament. Bola založená v roku 1988 na počesť jednotlivcov a organizácií obhajujúcich ľudské práva a základné slobody. Je pomenovaná na počesť sovietskeho fyzika a disidenta Andreja Sacharova a spája sa s ňou finančná odmena vo výške 50.000 eur.



Vlani udelil europarlament cenu väznenému ruskému opozičnému politikovi a protikorupčnému aktivistovi Alexejovi Navaľnému.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)