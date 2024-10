Sacharovovu cenu za rok 2024 získali opoziční lídri z Venezuely

Štrasburg 24. októbra (TASR) - Laureátmi Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2024 sa stali predstavitelia demokratickej opozície z Venezuely María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia. Rozhodla o tom vo štvrtok Konferencia predsedov Európskeho parlamentu (EP) zložená zo šéfky europarlamentu Roberty Metsolovej a lídrov politických skupín v Štrasburgu. Informuje o tom spravodajca TASR.



María Corina Machadová ako líderka demokratických síl vo Venezuele a opozičný kandidát na prezidenta Edmundo González Urrutia podľa nich zastupujú všetkých Venezuelčanov bojujúcich za znovunastolenie slobody a demokracie vo Venezuele.



Za nomináciou opozičných lídrov z Venezuely na prestížnu cenu stoja poslanci Európskej ľudovej strany (EPP), pričom Gonzálesa Urrutiu nominovala aj frakcia Európski konzervatívci a reformisti (ECR).



Členovia europarlamentných výborov pre zahraničné veci a pre rozvoj pred týždňom (17.10) v Bruseli predstavili troch finalistov Sacharovovej ceny. Do užšieho výberu sa popri Maríi Corine Machadovej a Edmundovi Gonzálezovi Urrutiovi dostali aj ženské organizácie vyzývajúce na mier a spoluprácu z Izraela a Palestíny, za nomináciou ktorých bola skpina Socialisti a demokrati (S&D) a liberálna frakcia Obnovme Európu (RE), a ľudskoprávny aktivista Gubad Ibadoghlu z Azerbajdžanu, nominovaný frakciou Zelených.



"Európsky parlament stojí za demokratickými silami vo Venezuele," vyhlásila predsedníčka EP Roberta Metsolová. Zároveň dodala, že zákonodarný zbor EÚ vysoko oceňuje aj úsilie, ktoré vyvíjajú ďalší nominanti na túto cenu - ženské organizácie Women Wage Peace a Women of the Sun a ich spoluzakladateľky Jael Admiová a Reem Hadžadžríová z Izraela a Palestíny a azerbajdžanský protikorupčný a ľudskoprávny aktivista Gubad Ibadoghlu.



Metsolová prítomných europoslancov informovala o tom, že podľa posledných dostupných informácií sa zdravotný stav Ibadoghlua, ktorý sa nachádza vo väzbe, sa prudko zhoršil a v mene europarlamentu vyzvala azerbajdžanské úrady, aby ho bezpodmienečne prepustili na slobodu.



Slávnostné odovzdávanie cien, ktoré predpokladá dotáciu vo výške 50.000 EUR pre víťazov, sa uskutoční počas decembrového plenárneho zasadnutia EP takisto v Štrasburgu.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)