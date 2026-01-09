< sekcia Zahraničie
Šachov syn žiada Trumpa, aby bol pripravený pomôcť Iráncom
Vláda pre pokračujúce protesty odstavila internet a medzinárodné telefónne spojenie.
Autor TASR
Teherán 9. januára (TASR) - Syn posledného iránskeho cisára Rezá Pahlaví v piatok vyzval prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, aby zasiahol a pomohol Iráncom počas prebiehajúcich protestov v islamskej republike. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pahlaví na sociálnych sieťach označil amerického prezidenta za „muža mieru“ a človeka, ktorý dodrží svoje slovo. „Prosím, buďte pripravený zasiahnuť, aby ste pomohli ľuďom v Iráne,“ pokračoval Pahlaví, pričom nešpecifikoval, o aký zásah by malo ísť.
Vo svojom príspevku Pahlaví poukázal na násilie bezpečnostných zložiek proti demonštrantom, ale aj na prerušenie internetového pripojenia.
Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí sa podľa Pahlavího obáva konca svojho „zločineckého režimu“, vyhráža sa ľuďom na uliciach brutálnym potlačením protestov a výpadok internetu chce využiť na to, aby vraždil „týchto mladých hrdinov.“
Pahlaví tiež pripomenul svoje výzvy adresované ľuďom v Iráne, aby vo veľkom počte vyšli do ulíc bojovať za svoju slobodu. „Minulú noc tak urobili. Vaša hrozba voči tomuto zločineckému režimu tiež udržala násilníkov režimu na uzde,“ konštatoval odkazujúc na Trumpa. Americký prezident totiž minulý týždeň Teherán varoval, že ak iránske bezpečnostné zložky budú strieľať do pokojne protestujúcich ľudí, Spojené štáty týmto demonštrantom prídu na pomoc.
Šachov syn žijúci v USA opakovane podporil protesty, ktoré vypukli 28. decembra v Teheráne, a odvtedy sa rozšírili aj do iných oblastí islamskej republiky.
Vláda pre pokračujúce protesty odstavila internet a medzinárodné telefónne spojenie. Internet nefunguje už 24 hodín, oznámila v piatok organizácia Netblocks, ktorá monitoruje kybernetickú bezpečnosť a správu internetu.
Iránska organizácia pre ľudské práva (IHRNGO) tvrdí, že počas protestov už zahynulo 51 demonštrantov vrátane deviatich detí. Stovky ďalších osôb utrpeli zranenia.
Chameneí v piatok obvinil protestujúcich, že konajú v mene Trumpa. Ruky amerického prezidenta sú podľa neho „zašpinené krvou“ viac ako tisíc Iráncov, dodal s tým, že americký líder bude „zvrhnutý“ rovnako ako cisárska dynastia, ktorá vládla v Iráne až do revolúcie v roku 1979.
Pahlaví na sociálnych sieťach označil amerického prezidenta za „muža mieru“ a človeka, ktorý dodrží svoje slovo. „Prosím, buďte pripravený zasiahnuť, aby ste pomohli ľuďom v Iráne,“ pokračoval Pahlaví, pričom nešpecifikoval, o aký zásah by malo ísť.
Vo svojom príspevku Pahlaví poukázal na násilie bezpečnostných zložiek proti demonštrantom, ale aj na prerušenie internetového pripojenia.
Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí sa podľa Pahlavího obáva konca svojho „zločineckého režimu“, vyhráža sa ľuďom na uliciach brutálnym potlačením protestov a výpadok internetu chce využiť na to, aby vraždil „týchto mladých hrdinov.“
Pahlaví tiež pripomenul svoje výzvy adresované ľuďom v Iráne, aby vo veľkom počte vyšli do ulíc bojovať za svoju slobodu. „Minulú noc tak urobili. Vaša hrozba voči tomuto zločineckému režimu tiež udržala násilníkov režimu na uzde,“ konštatoval odkazujúc na Trumpa. Americký prezident totiž minulý týždeň Teherán varoval, že ak iránske bezpečnostné zložky budú strieľať do pokojne protestujúcich ľudí, Spojené štáty týmto demonštrantom prídu na pomoc.
Šachov syn žijúci v USA opakovane podporil protesty, ktoré vypukli 28. decembra v Teheráne, a odvtedy sa rozšírili aj do iných oblastí islamskej republiky.
Vláda pre pokračujúce protesty odstavila internet a medzinárodné telefónne spojenie. Internet nefunguje už 24 hodín, oznámila v piatok organizácia Netblocks, ktorá monitoruje kybernetickú bezpečnosť a správu internetu.
Iránska organizácia pre ľudské práva (IHRNGO) tvrdí, že počas protestov už zahynulo 51 demonštrantov vrátane deviatich detí. Stovky ďalších osôb utrpeli zranenia.
Chameneí v piatok obvinil protestujúcich, že konajú v mene Trumpa. Ruky amerického prezidenta sú podľa neho „zašpinené krvou“ viac ako tisíc Iráncov, dodal s tým, že americký líder bude „zvrhnutý“ rovnako ako cisárska dynastia, ktorá vládla v Iráne až do revolúcie v roku 1979.