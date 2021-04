Na sever Mozambiku mieri tím expertov, posúdi ohrozenie islamistami

Johannesburg/Maputo 9. apríla (TASR) - Lídri piatich štátov južnej Afriky, ktoré sú členmi Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC), sa na svojom štvrtkovom summite dohodli, že do mozambickej provincie Cabo Delgado vyšlú tím expertov, aby tam vyhodnotili situáciu a odporučili, aké kroky treba podniknúť v záujme potlačenia expanzie islamistov. Uviedla to agentúra AP.



SADC svojím summitom v mozambickej metropole Maputo reagovalo na operáciu militantov napojených na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), ktorí 24. marca vtrhli do strategicky dôležitého mesta Palma a obsadili ho. Mozambickým vládnym silám sa islamistov odtiaľ podarilo vytlačiť minulú stredu, o čom informoval mozambický prezident Filipe Nyusi.



V súvislosti s týmto útokom sa vo štvrtok v Mapute stretli prezidenti Botswany, Juhoafrickej republiky, Malawi, Mozambiku, Tanzánie a Zimbabwe.



Pri útoku povstalcov na Palmu bolo zabitých najmenej 50 ľudí, tisíce ďalších ušli z toho z prístavného mesta, ktoré malo pred povstaleckým útokom viac ako 70.000 obyvateľov.



Útok povstalcov prinútil francúzsky ropný a plynárenský gigant Total úplne stiahnuť svojich zamestnancov a ukončiť tam projekty v rámci svojej investície v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.



Agentúra AP pripomenula, že SADC sa vytýka, že na predchádzajúcich summitoch nedosiahol dohodu o konkrétnych opatreniach na boj proti kríze v Mozambiku, ktorá by mohla prerásť do nestability v celom regióne.