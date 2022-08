Sadr dal svojim stúpencom hodinu, aby odišli zo Zelenej zóny v Bagdade

Bagdad 30. augusta (TASR) - Vplyvný iracký šiitský duchovný Muktadá Sadr v utorok vyzval svojich stúpencov, aby odišli z vládnej zóny v Bagdade, kde sa dostali do ozbrojenej konfrontácie s bezpečnostnými zložkami, pri ktorej zahynuli tri desiatky ľudí. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Sadr dal v televíznom vystúpení svojim sympatizantom hodinu na odchod z prísne stráženej Zelenej zóny, kde sídlia vládne úrady. Krátko nato začali zónu opúšťať prví demonštranti. Iracká armáda zároveň oznámila koniec celoštátneho zákazu vychádzania, ktorý zaviedla v pondelok v reakcii na eskaláciu krízy.



Podnetom k nepokojom bolo Sadrovo pondelkové vyhlásenie, že definitívne odchádza z politiky. Jeho stúpenci následne vtrhli do Zelenej zóny, kde došlo k prestrelkám.



Sadrovo politické hnutie vzišlo z vlaňajších októbrových volieb ako najsilnejšia strana, avšak novú vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Ako východisko z krízy navrhol Sadr predčasné voľby.



Jeho poslanci sa v júni prekvapujúco vzdali svojich mandátov v parlamente. Týmto krokom poskytli súperom v proiránskej koalícii Koordinačný rámec väčšinu, ktorú potrebovali na dohodu v procese vytvorenia vlády. Po odchode Sadrových poslancov sa konkurenčná šiitská koalícia rozhodla zvoliť za premiéra Sadrovho rivala Muhammada Súdáního. To vyvolalo protesty a násilné obsadenie budovy parlamentu v Zelenej zóne, aby sa zabránilo zvoleniu Súdáního.