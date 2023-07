Protesty v Iraku vyvolané pálením Koránu stále pokračujú

Bagdad 22. júla (TASR) - Iracké bezpečnostné sily v sobotu rozohnali približne 1000 stúpencov šiitského moslimského duchovného Moktadu Sadra, ktorí sa v Bagdade pokúsili preniknúť do tzv. zelenej zóny, kde sídlia veľvyslanectvá a vládne inštitúcie. Podnetom pre protest bola domnienka, že v Dánsku došlo v piatok k znesväteniu Koránu - posvätnej knihy moslimov.



Agentúra AFP vo svojej správe pripomenula, že ide zrejme o tretí takýto prípad v priebehu jedného mesiaca, pričom prvé dve kauzy tohto druhu sa odohrali vo Švédsku a vyvolali diplomatické napätie vo vzťahoch s moslimskými krajinami.



Na margo predpokladaného incidentu z piatka AFP uviedla, že krajne pravicová skupina Danske Patrioter v piatok na svojej stránke na Facebooku zverejnila video, na ktorom neidentifikovaný muž páli predmet, ktorý sa zdal byť výtlačkom Koránu, a šliape po irackej vlajke.



Zástupkyňa šéfa kodanskej polície Trine Fiskerová pre agentúru AFP uviedla, že oproti irackému veľvyslanectvu sa v piatok zhromaždila "nie viac ako hŕstka" protestujúcich. Potvrdila tiež, že že došlo k spáleniu knihy, pričom však nie je známe, o akú knihu išlo.



Sadr, ktorý má medzi väčšinovým šiitským obyvateľstvom Iraku milióny stúpencov a má veľký vplyv na celoštátnu politiku, vyzval už po znesvätení Koránu vo Švédsku na prijatie ráznych opatrení.



Jeho stúpenci sa v sobotu v reakcii na správy z Kodane zhromaždili v centre Bagdadu, odkiaľ sa chceli vydať do prísne stráženej zelenej zóny, kde sa nachádzajú vládne inštitúcie a zahraničné veľvyslanectvá.



Demonštranti sa pokúšali preraziť si do zóny cestu cez policajný kordón, ale po niekoľkých hodinách sa po potýčkach rozišli, uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ ministerstva vnútra, ktorý hovoril anonymne, pretože nemal povolenie informovať médiá.



Iný bezpečnostný zdroj uviedol, že na odrazenie malej skupiny demonštrantov, ktorým sa podarilo preniknúť do zelenej zóny v snahe dostať sa k dánskemu veľvyslanectvu, použili policajti použili obušky a slzotvorný plyn.



Stovky Sadrových prívržencov stáli aj za vpádom a podpálením švédskeho veľvyslanectva v Bagdade, ku ktorému došlo vo štvrtok skoro ráno, a to kvôli avizovanému demonštratívnemu páleniu moslimskej svätej knihy vo Švédsku.



Iracké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu odsúdilo "znesvätenie Koránu a irackej vlajky" pred veľvyslanectvom v Dánsku. Vo vyhlásení ministerstva sa uvádza, že "tieto činy vyvolávajú reakcie a stavajú všetky strany do chúlostivej situácie".



V inom vyhlásení ministerstva sa však súčasne uvádza, že Irak nemôže dopustiť, aby sa opakovalo to, čo sa stalo v noci na štvrtok na švédskom veľvyslanectve v Bagdade. Irak v tejto súvislosti potvrdil svoju oddanosť Viedenskému dohovoru o diplomatických stykoch a uviedol, že zaručuje "ochranu a bezpečnosť poskytovanú diplomatickým tímom" v Iraku.