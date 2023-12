SAE a Paríž vítajú dohodu COP28, malé ostrovné štáty sú znepokojené

Dubaj 13. decembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) a Francúzsko v stredu ocenili záverečnú dohodu z klimatickej konferencie OSN v Dubaji, ktorá žiada postupný odklon od používania fosílnych palív. Menšie ostrovné štáty však vyjadrili znepokojenie. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



"Je to plán pod vedením vedy," uviedol predseda COP28 Sultán Ahmad al-Džábir. Záverečný text dohody označil za historický balík na zrýchlenie konania v boji proti klimatickej zmene a tiež pripomenul, že medzinárodné spoločenstvo po prvý raz v dejinách summitov do záverečného vyhlásenia zaradilo fosílne palivá.



"Dohoda z COP28, ktorá bola práve prijatá, je víťazstvom multilateralizmu a klimatickej diplomacie," uviedla francúzska ministerka energetiky francúzska ministerka energetiky Agns Pannier-Runacherová. Dodala, že je teraz potrebné prijať plán na ukončenie využívania fosílnych palív. Francúzsko tomu podľa jej slov bude venovať pozornosť.



Samoa ako predsednícka krajina Aliancie malých ostrovných štátov uviedla znepokojenie s niektorými časťami dohody. Delegáti na summite v Dubaji na to reagovali potleskom, píše AFP.



"Dosiahli sme prírastkový pokrok v porovnaní s bežným stavom vecí, keď to, čo sme naozaj potrebovali, je rýchla zmena nášho konania," uviedla Anne Rasmussenová zo Samoy.



Brazília uviedla, že bohaté krajiny musia zabezpečiť prostriedky na prechod na alternatívne zdroje energie.