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Spojené arabské emiráty, Bahrajn aj Katar hlásili prichádzajúce útoky
Bahrajnský rezort vnútra občanov žiadal, aby zachovali pokoj a odišli na najbližšie bezpečné miesto.
Autor TASR
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Dubaj 12. júla (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v nedeľu oznámili, že ich protivzdušná obrana reaguje na raketové a dronové hrozby prichádzajúce z Iránu. Sirény bolo počuť aj v Bahrajne a Katar zase hlásil viaceré výbuchy, informuje TASR podľa agentúry AFP a televízie Sky News.
Ministerstvo obrany SAE uviedlo, že zvuky počuteľné po celej krajine „sú výsledkom prebiehajúcich operácií zameraných na rakety a bezpilotné lietadlá“. Obyvateľov vyzvalo, aby zostali doma.
Bahrajnský rezort vnútra občanov žiadal, aby zachovali pokoj a odišli na najbližšie bezpečné miesto.
Podobné správy vyslal svojim obyvateľom aj Katar. Podľa reportérov AFP bolo v tamojšej metropole Dauha počuť niekoľko výbuchov. Prichádzajúce útoky neskôr hlásil aj Kuvajt. Iránske Revolučné gardy medzičasom informovali, že viacerými raketovými údermi zasiahli leteckú základňu Princa Hasana v Jordánsku a spôsobili tam značné škody.
K eskalácii napätia došlo po tom, čo USA spustili na Irán ďalšiu vlnu útokov. Reagovali ňou na iránske zásahy v Hormuzskom prielive na kontajnerovú loď, ktorá sa podľa Teheránu plavila po nepovolenej trase.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) neskôr na platforme X oznámilo, že americká armáda zasiahla počas tejto najnovšej vlny útokov celkovo najmenej 140 vojenských cieľov v Iráne. Patrili medzi ne napríklad raketové a dronové základne, námorné zariadenia, sklady munície či komunikačné siete, potvrdil CENTCOM.
Irán ešte predtým v dôsledku tohto incidentu oznámil, že uzatvára Hormuzský prieliv „až do odvolania“. Námorníctvo iránskych Revolučných gárd zároveň varovalo, že akékoľvek agresívne činy proti krajine „budú mať za následok tvrdú odvetu a nové nepriateľské základne v regióne sa stanú terčom útokov“.
Ministerstvo obrany SAE uviedlo, že zvuky počuteľné po celej krajine „sú výsledkom prebiehajúcich operácií zameraných na rakety a bezpilotné lietadlá“. Obyvateľov vyzvalo, aby zostali doma.
Bahrajnský rezort vnútra občanov žiadal, aby zachovali pokoj a odišli na najbližšie bezpečné miesto.
Podobné správy vyslal svojim obyvateľom aj Katar. Podľa reportérov AFP bolo v tamojšej metropole Dauha počuť niekoľko výbuchov. Prichádzajúce útoky neskôr hlásil aj Kuvajt. Iránske Revolučné gardy medzičasom informovali, že viacerými raketovými údermi zasiahli leteckú základňu Princa Hasana v Jordánsku a spôsobili tam značné škody.
K eskalácii napätia došlo po tom, čo USA spustili na Irán ďalšiu vlnu útokov. Reagovali ňou na iránske zásahy v Hormuzskom prielive na kontajnerovú loď, ktorá sa podľa Teheránu plavila po nepovolenej trase.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) neskôr na platforme X oznámilo, že americká armáda zasiahla počas tejto najnovšej vlny útokov celkovo najmenej 140 vojenských cieľov v Iráne. Patrili medzi ne napríklad raketové a dronové základne, námorné zariadenia, sklady munície či komunikačné siete, potvrdil CENTCOM.
Irán ešte predtým v dôsledku tohto incidentu oznámil, že uzatvára Hormuzský prieliv „až do odvolania“. Námorníctvo iránskych Revolučných gárd zároveň varovalo, že akékoľvek agresívne činy proti krajine „budú mať za následok tvrdú odvetu a nové nepriateľské základne v regióne sa stanú terčom útokov“.