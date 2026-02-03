< sekcia Zahraničie
SAE: Blízky východ nepotrebuje ďalší konflikt medzi Iránom a USA
Abú Zabí 3. februára (TASR) - Blízky východ podľa poradcu prezidenta Spojených arabských emirátov (SAE) Anwara Gargáša nepotrebuje ďalšiu konfrontáciu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán by sa podľa neho mal usilovať o dosiahnutie jadrovej dohody s Washingtonom a obnoviť vzájomné vzťahy. Uviedol to v utorok počas vystúpenia v Dubaji, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Poradca prezidenta SAE doplnil, že región už v minulosti prešiel viacerými vážnymi konfliktmi. „Nemyslím si, že potrebujeme ďalší. Rád by som videl priame iránsko-americké rokovania, ktoré by viedli k vzájomnému porozumeniu, aby sme nemuseli riešiť tieto problémy každý druhý deň,“ povedal s odkazom na opakované napätie medzi oboma krajinami.
Americký osobitný vyslanec Steve Witkoff by mal podľa zdrojov Reuters a portálu Axios v piatok v tureckom Istanbule rokovať s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím o možnosti uzavretia jadrovej dohody.
Prezident USA Donald Trump v uplynulých dňoch pohrozil Teheránu útokmi v súvislosti s násilným potlačením protivládnych protestov. Spojené štáty zároveň vyslali do regiónu Blízkeho východu námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln. Predstavitelia Bieleho domu zdôrazňujú, že prezident sa zatiaľ definitívne nerozhodol a je otvorený diplomatickému riešeniu napätia.
Washington sa od opätovného nástupu Trumpa do prezidentského úradu snaží zabrániť Iránu vo vývoji jadrovej zbrane. Teherán opakovane tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierový charakter.
Šéf Bieleho domu viackrát vyhlásil, že verí, že obe strany „niečo vymyslia“. V pondelok však Irán vystríhal, že v prípade nedosiahnutia dohody „sa stanú zlé veci“. Arákčí v pondelňajšom rozhovore pre televíziu CNN uviedol, že jadrová dohoda s USA je možná.
