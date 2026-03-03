< sekcia Zahraničie
SAE: Dronový útok spôsobil požiar pri americkom konzuláte v Dubaji
Autor TASR
Dubaj 3. marca (TASR) - Dronový útok v utorok spôsobil požiar v blízkosti amerického konzulátu v Dubaji. Hasiči dostali plamene pod kontrolu a z miesta nehlásia žiadnych zranených. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Obyvatelia v blízkosti spomínanej budovy pre agentúru AFP uviedli, že počuli silný výbuch. Ďalšia svedkyňa dodala, že následne videla požiar v priestoroch konzulátu. Ulice v okolí bezpečnostné zložky uzavreli.
„Dubajské úrady potvrdili, že požiar spôsobený incidentom s dronom v blízkosti amerického konzulátu bol úspešne uhasený,“ uviedol dubajský mediálny úrad na platforme X.
Útok následne potvrdil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. „Dron bohužiaľ zasiahol parkovisko pri budove konzulátu a spôsobil tam požiar. Všetci zamestnanci sú v poriadku,“ povedal novinárom vo Washingtone.
Dubaj a ďalšie mestá, spolu s americkými základňami v Perzskom zálive, sú od soboty cieľmi odvetných útokov Iránu. Spojené arabské emiráty oznámili, že od začiatku iránskych operácií zaznamenali viac než 1000 úderov namierených proti svojmu územiu. Rezort diplomacie zároveň uviedol, že krajina neprijala rozhodnutie o zmene svojho obranného postoja voči Iránu, no vyhradzuje si právo brániť sa.
