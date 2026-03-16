< sekcia Zahraničie
Dronový útok spôsobil požiar v zóne ropného priemyslu na pobreží SAE
Veľký požiar vypukol v zóne ropného priemyslu v emiráte Fudžajra. Nachádza sa na pobreží Ománskeho zálivu juhovýchodne od Hormuzského prielivu.
Autor TASR
Abú Zabí 16. marca (TASR) - Dronový útok na ropnú infraštruktúru na východnom pobreží Spojených arabských emirátov (SAE) spôsobil v pondelok požiar. Oznámili to miestne úrady v čase pokračujúcich útokoch Iránu na ciele v štátoch Perzského zálivu. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Veľký požiar vypukol v zóne ropného priemyslu v emiráte Fudžajra. Nachádza sa na pobreží Ománskeho zálivu juhovýchodne od Hormuzského prielivu, cez ktorý sa pre iránske hrozby prakticky zastavila komerčná doprava. Miestne úrady uviedli, že hlásené neboli žiadne zranenia a civilná ochrana sa snaží dostať plamene pod kontrolu.
Fudžajra je výstupným bodom pre približne milión barelov (159 mil. litrov) ropy denne, čo predstavuje asi jedno percento globálneho dopytu. Podľa zdrojov Reuters v tamojšom prístave po pondelkovom útoku pozastavili nakladanie ropy. Obnovili ju pritom len v nedeľu po predošlom dronovom útoku.
Iránske ozbrojené sily v sobotu varovali, že prístavy v SAE považujú za legitímne ciele, a vyzvali tamojších obyvateľov, aby sa im vyhli.
Úrady v hlavnom meste SAE Abú Zabí v pondelok oznámili, že pri zásahu civilného vozidla raketou zomrel Palestínčan. V ďalšom emiráte Dubaji v noci dočasne prerušili prevádzku medzinárodného letiska po tom, ako dron spôsobil požiar palivovej nádrže v jeho blízkosti.
Veľký požiar vypukol v zóne ropného priemyslu v emiráte Fudžajra. Nachádza sa na pobreží Ománskeho zálivu juhovýchodne od Hormuzského prielivu, cez ktorý sa pre iránske hrozby prakticky zastavila komerčná doprava. Miestne úrady uviedli, že hlásené neboli žiadne zranenia a civilná ochrana sa snaží dostať plamene pod kontrolu.
Fudžajra je výstupným bodom pre približne milión barelov (159 mil. litrov) ropy denne, čo predstavuje asi jedno percento globálneho dopytu. Podľa zdrojov Reuters v tamojšom prístave po pondelkovom útoku pozastavili nakladanie ropy. Obnovili ju pritom len v nedeľu po predošlom dronovom útoku.
Iránske ozbrojené sily v sobotu varovali, že prístavy v SAE považujú za legitímne ciele, a vyzvali tamojších obyvateľov, aby sa im vyhli.
Úrady v hlavnom meste SAE Abú Zabí v pondelok oznámili, že pri zásahu civilného vozidla raketou zomrel Palestínčan. V ďalšom emiráte Dubaji v noci dočasne prerušili prevádzku medzinárodného letiska po tom, ako dron spôsobil požiar palivovej nádrže v jeho blízkosti.