Havária vrtuľníka v Spojených arabských emirátoch: Zahynuli 2 vojaci

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

SAE sú podobne ako i ďalšie krajiny Perzského zálivu terčom iránskych útokov od minulej soboty, kedy Spojené štáty a Izrael spustili zásahy proti Iránu.

Autor TASR
Abú Zabí 9. marca (TASR) - Dvaja vojaci Spojených arabských emirátov (SAE) v pondelok zomreli pri havárii vrtuľníka, oznámilo miestne ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.

„Ministerstvo obrany oznamuje smrť dvoch príslušníkov ozbrojených síl po havárii vrtuľníka v dôsledku technickej poruchy, ku ktorej došlo v pondelok pri výkone ich štátnej služby,“ napísal rezort na sociálnej sieti X.

