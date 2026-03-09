< sekcia Zahraničie
Havária vrtuľníka v Spojených arabských emirátoch: Zahynuli 2 vojaci
SAE sú podobne ako i ďalšie krajiny Perzského zálivu terčom iránskych útokov od minulej soboty, kedy Spojené štáty a Izrael spustili zásahy proti Iránu.
Autor TASR
Abú Zabí 9. marca (TASR) - Dvaja vojaci Spojených arabských emirátov (SAE) v pondelok zomreli pri havárii vrtuľníka, oznámilo miestne ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
„Ministerstvo obrany oznamuje smrť dvoch príslušníkov ozbrojených síl po havárii vrtuľníka v dôsledku technickej poruchy, ku ktorej došlo v pondelok pri výkone ich štátnej služby,“ napísal rezort na sociálnej sieti X.
