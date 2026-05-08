Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Zahraničie

SAE hlásia po iránskom raketovom a dronovom útoku troch zranených

.
Na archívnej snímke z 11. marca 2026 panoráma Dubaja, uprostred najvyššia budova na svete Burdž chalífa. Foto: TASR/AP

SAE tento týždeň hlásili viacero raketových a dronových útokov z Iránu. Išlo o prvé údery od vstupu prímeria do platnosti v apríli. Irán predtým správy o útokoch na SAE poprel.

Autor TASR
Dubaj 8. mája (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v piatok oznámili, že pri iránskom raketovom a dronovom útoku na územie krajiny utrpeli traja ľudia ľahké zranenia. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a AP.

SAE tento týždeň hlásili viacero raketových a dronových útokov z Iránu. Išlo o prvé údery od vstupu prímeria do platnosti v apríli. Irán predtým správy o útokoch na SAE poprel.

Systémy protivzdušnej obrany SAE zachytili dve balistické rakety a tri bezpilotné lietadlá vypálené z Iránu,“ uviedlo ministerstvo obrany SAE v príspevku na platforme X. V krajine neboli bezprostredne hlásené žiadne škody.

Rezort následne odporučil obyvateľom, aby sa nepribližovali k „žiadnym troskám alebo úlomkom, ktoré spadli v dôsledku úspešných vzdušných zásahov“, nefotografovali ich ani ich nedotýkali.

Niekoľko hodín predtým americká armáda oznámila, že vo štvrtok v noci zachytila iránske útoky na tri americké torpédoborce v Hormuzskom prielive a následne „zaútočila na iránske vojenské zariadenia zodpovedné za útoky“.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež