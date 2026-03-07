< sekcia Zahraničie
SAE nie sú podľa tamojšieho prezidenta ľahkou korisťou
SAE sú podobne ako ostatné krajiny Perzského zálivu terčom iránskych útokov od minulej soboty, kedy Spojené štáty a Izrael spustili zásahy proti Iránu.
Autor TASR
Dubaj 7. marca (TASR) - Prezident Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammad bin Zájid Ál Nahján vo svojom piatkovom prejave vyhlásil, že hoci sa jeho krajina nachádza vo vojnových časoch, zostáva v poriadku a pre nepriateľov nie je „ľahkou korisťou“. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a DPA.
„Spojené arabské emiráty majú hrubú kožu... nie sme ľahkou korisťou,“ povedal prezident v piatkovom prejave, ktorý odvysielala v sobotu televízia Abú Zabí TV.
„Budeme plniť svoju povinnosť voči našej krajine, nášmu ľudu a našim obyvateľom, ktorí sú tiež súčasťou našej rodiny,“ vyhlásil s tým, že SAE ochránia všetkých ľudí v krajine. „Sľubujem všetkým, že vyjdeme silnejší, ako sme boli,“ uzavrel prezident.
