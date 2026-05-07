Štvrtok 7. máj 2026
SAE: Obranné dohody sú výlučne našou suverénnou záležitosťou

Na archívnej snímke emir Maktúm Muhammad bin Rašíd. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Abú Zabí 7. mája (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v stredu odkázali Iránu, že ich medzinárodné a obranné dohody sú ich „výlučnou suverénnou záležitosťou“. Odmietli tým nedávne tvrdenie Teheránu, ktorý uviedol, že spolupráca SAE so Spojenými štátmi ohrozuje bezpečnosť Iránu a jeho národné záujmy. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.

Ministerstvo zahraničných vecí SAE deklarovalo, že vláda v Abú Zabí si vyhradzuje všetky svoje zvrchované, zákonné, diplomatické a vojenské práva na riešenie akejkoľvek „hrozby, obvinenia alebo nepriateľského činu“.

Nárast napätia medzi oboma krajinami nastal po tom, čo SAE oznámili, že ich tento týždeň napadol Irán. Udialo sa tak po štyroch týždňoch relatívneho pokoja od vyhlásenia prímeria zo strany USA.

Irán poprel, že by v uplynulých dňoch vykonával operácie proti SAE, varoval však pred „drvivou odvetou“, ak by podnikli odvetnú akciu proti Iránu.
