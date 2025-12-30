< sekcia Zahraničie
SAE odmietajú tvrdenie Rijádu, že v zničenej zásielke boli zbrane
Abú Zabí 30. decembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v utorok popreli tvrdenia Saudskej Arábie, že v zničenej zásielke do Jemenu sa nachádzali zbrane. Rijádom vedená koalícia zaútočila v noci na utorok na jemenský prístav Mukallá, kam cez víkend dorazili zo SAE dve lode údajne naložené zbraňami a bojovými vozidlami. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Predmetná zásielka neobsahovala žiadne zbrane a vyložené vozidlá neboli určené pre žiadnu jemenskú stranu,“ napísala hovorkyňa vlády SAE Afra Hameliová na sociálnej sieti X. Zdôraznila, že jej doručenie bolo koordinované so Saudskou Arábiou.
Zasiahnuté lode priplávali z prístavu Fudžajra na východnom pobreží SAE, uviedla saudskoarabská agentúra SPA s tým, že operácia bola vykonaná v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a nevznikli žiadne vedľajšie škody.
Separatistická Južná prechodná rada (STC) podporovaná SAE v uplynulých týždňoch získala v Jemene nové územia. Saudská Arábia ako hlavný podporovateľ medzinárodne uznávanej vlády Jemenu dôrazne vyzvala STC, aby sa z novoobsadených území stiahla. Rijád tiež označil postup STC za hrozbu pre svoju národnú bezpečnosť.
Prezidentská rada medzinárodne uznanej jemenskej vlády vyhlásila v utorok výnimočný stav na obdobie 90 dní; jeho súčasťou je aj 72-hodinové uzatvorenie vzdušného priestoru a námorných a pozemných hraníc. Rada tiež zrušila bezpečnostnú dohodu so SAE.
