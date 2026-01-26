< sekcia Zahraničie
SAE odmietli využitie svojho územia na prípadný útok proti Iránu
Krajina v stanovisku tiež odmietla poskytovať logistickú podporu pre prípadné útoky.
Autor TASR
Dubaj 26. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Spojených arabských emirátov (SAE) v pondelok vyhlásilo, že krajina nedovolí, aby boli z jej územia podniknuté útoky na Irán. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Rezort diplomacie vo svojom vyhlásení uviedol, že „potvrdzuje záväzok SAE neumožniť využívanie svojho vzdušného priestoru, územia ani vôd na akékoľvek nepriateľské vojenské akcie proti Iránu“.
Krajina v stanovisku tiež odmietla poskytovať logistickú podporu pre prípadné útoky. „Dialóg, deeskalácia, dodržiavanie medzinárodného práva a rešpektovanie štátnej suverenity sú najlepším spôsobom, ako riešiť súčasné krízy,“ dodalo ministerstvo.
Podľa agentúry Reuters SAE týmto vyjadrením potvrdili svoj záväzok k neutralite a regionálnej stabilite.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že do Perzského zálivu smerujú vojská Spojených štátov a že Washington pozorne sleduje Irán po zásahoch proti účastníkom na tamojších rozsiahlych celonárodných demonštráciách, pripomína AFP. Podľa agentúry sa v SAE už nachádzajú tisíce amerických vojakov na leteckej základni az-Zafra neďaleko hlavného mesta Abú Zabí.
Reuters uvádza, že Trumpove hrozby súvisia okrem potláčania protestov aj so snahou Iránu obnoviť svoj jadrový program.
