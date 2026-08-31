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Pondelok 31. august 2026Meniny má Nora
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SAE odsúdilo iránsky dronový útok ako nebezpečnú eskaláciu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Išlo o prvý iránsky útok na územie SAE od mája, hoci táto krajina v Perzskom zálive v auguste hlásila viaceré útoky na svoje plavidlá.

Autor TASR
Dubaj 31. augusta (TASR) - Spojené arabské emiráty v pondelok odsúdili iránsky dronový útok, ktorý zachytili vo svojich teritoriálnych vodách, a označili ho za „nebezpečnú eskaláciu“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Išlo o prvý iránsky útok na územie SAE od mája, hoci táto krajina v Perzskom zálive v auguste hlásila viaceré útoky na svoje plavidlá.

Ministerstvo zahraničných vecí SAE vo vyhlásení na platforme X „dôrazne odsúdilo nepriateľský iránsky útok na krajinu s použitím dronu, ktorý zachytili systémy protivzdušnej obrany nad teritoriálnymi vodami SAE“. Uviedol tiež, že SAE si vyhradzujú „plné a legitímne právo na odvetu“.

Ministerstvo obrany medzitým uviedlo, že sa vysporiadalo s dronom z Iránu nad svojimi vodami a poprelo, že by terčom útoku bola základňa s americkým personálom.

Irán v pondelok vyhlásil, že zaútočil na leteckú základňu „desiatkami útočných dronov“ v reakcii na úder USA na dva iránske odpaľovacie systémy na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive. Pri americkom útoku zahynuli najmenej dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia, tvrdí iránska agentúra Tasním. Podľa amerického predstaviteľa sa príslušníci iránskych Revolučných gárd pripravovali na odpálenie rakiet s námornými mínami do prielivu.
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