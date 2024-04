SAE ohlásili humanitárnu operáciu v Chán Júnise na juhu Pásma Gazy

Dubaj 20. apríla (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v piatok oznámili, že začali rozsiahlu humanitárnu operáciu v zbombardovanom meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, pričom plánujú obnoviť prevádzku tamojšej Násirovej nemocnice, píše agentúra AFP.



SAE tvrdia, že sú prvou krajinou, ktorá dodala humanitárnu pomoc do tohto mesta, kam sa obyvatelia začali húfne vracať po tom, ako sa odtiaľ začiatkom apríla stiahla izraelská armáda.



"Tím dobrovoľníkov zamieril do Chán Júnisu na rozsiahlu terénnu pomoc, počas ktorej s podporou SAE poskytuje potrebnú podporu palestínskym rodinám," informovala tlačová agentúra Emirátov WAM.



"Spojené arabské emiráty boli prvou krajinou, ktorá dorazila do mesta Chán Júnis... a doručila tisíce potravinových balíkov, základných zásob a potravín," dodala WAM.



Agentúra ďalej informovala, že SAE chcú v nadchádzajúcom období obnoviť prevádzku tamojšej Násirovej nemocnice, ktorá v dôsledku bojov údajne prestala fungovať.



Izrael spustil vojenskú operáciu v Pásme Gazy v reakcii na bezprecedentný útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na izraelské územie zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo vyše 1170 ľudí a najmenej 250 ďalších bolo podľa izraelských úradov unesených.



Odvetné útoky Izraela si odvtedy v Pásme Gazy podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom vyžiadali už viac ako 34.000 obetí na životoch.