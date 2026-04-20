< sekcia Zahraničie
SAE oznámili zadržanie teroristickej bunky spojenej s Iránom
Pred dvojtýždňovým prímerím medzi USA a Iránom, ktoré vyprší v stredu, smerovala väčšina iránskych útokov na SAE, hoci väčšinu z nich zastavila protivzdušná obrana.
Autor TASR
Dubaj 20. apríla (TASR) - V Spojených arabských emirátoch (SAE) zadržali členov skupiny spojenej s Iránom, ktorá pripravovala teroristické činy v krajine. Podľa pondelkového oznámenia sa tiež snažila o nábor občanov SAE a presúvala financie podozrivým zahraničným subjektom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Štáty Perzského zálivu zasahujú na svojom území proti nepriateľským bunkám napojeným na Irán a jeho libanonského spojenca Hizballáh po tom, ako Teherán počas vojny na Blízkom východe útočil na svojich susedov v regióne.
Pred dvojtýždňovým prímerím medzi USA a Iránom, ktoré vyprší v stredu, smerovala väčšina iránskych útokov na SAE, hoci väčšinu z nich zastavila protivzdušná obrana.
„Úrad štátnej bezpečnosti oznámil rozbitie teroristickej organizácie a zadržanie jej členov,“ píše sa vo vyhlásení úradu s tým, že tieto osoby „plánovali systematické teroristické a sabotážne operácie“ v SAE.
Vyšetrovanie podľa oznámenia ukázalo, že skupina mala väzby na najvyššie vedenie Iránu. Štátna bezpečnosť zverejnila aj policajné fotografie 27 mužov a ich mená, nie však štátnu príslušnosť.
V marci SAE oznámili zadržanie najmenej piatich členov „teroristickej siete“ spojenej s Iránom a Hizballáhom. Podobné zatknutia hlásili aj Bahrajn a Kuvajt.
