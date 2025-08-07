< sekcia Zahraničie
SAE popreli tvrdenia Sudánu o zničení lietadla
Sudánsky vojenský zdroj, uviedol, že lietadlo „bolo bombardované a úplne zničené".
Autor TASR
Dubaj 7. augusta (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) vo štvrtok odmietli vyhlásenie Sudánu, že v stredu zničil lietadlo SAE prevážajúce kolumbijských žoldnierov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sudánska štátna televízia v stredu oznámila, že armáda zasiahla lietadlo SAE prevážajúce kolumbijských žoldnierov, ktoré pristálo na letisku v Dárfúre ovládanom RSF a najmenej 40 ľudí zahynulo.
V Sudáne sa v apríli 2023 začala občianska vojna medzi armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Armáda opakovanie obviňuje SAE z podpory RSF.
Sudánsky vojenský zdroj, ktorý hovoril s agentúrou AFP pod podmienkou anonymity, uviedol, že lietadlo „bolo bombardované a úplne zničené“ na letisku Nyala v Dárfúre, ktoré je terčom opakovaných útokov sudánskej armády. SAE podľa armády práve na toto letisko dodávajú moderné zbrane a drony pre RSF. Abú Zabí to popiera.
„Tieto nepodložené obvinenia sú úplne nepravdivé, nemajú žiadny dôkazný základ a predstavujú pokračovanie prebiehajúcej kampane (Sudánu) zameranej na šírenie dezinformácií a odvrátenie pozornosti,“ povedal pre AFP predstaviteľ SAE.
„Je obzvlášť podstatné, že tieto obvinenia vzniesla strana priamo zapojená do bojov, ktorá má všetky dôvody manipulovať s informáciami,“ uviedol vo štvrtok predstaviteľ SAE.
O podpore SAE svedčia aj početné správy expertov OSN, amerických politických predstaviteľov a medzinárodných organizácií. V novembri mimovládna organizácia Amnesty International uviedla, že sudánska armáda zabavila obrnené vozidlá vyrobené v SAE a vybavené francúzskymi systémami. Hovorca vlády SAE vtedy uviedol, že emiráty sú „terčom koordinovanej dezinformačnej kampane“, ktorej cieľom je podkopať ich „zahraničnú politiku, vplyv v regióne a humanitárne snahy“.
Občianska vojna v Sudáne trvá už tretí rok a vyžiadala si desiatky tisíc obetí a 13 miliónov vysídlených.
