SAE naďalej podporujú dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe

Jeruzalem 14. septembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) naďalej podporujú riešenie konfliktu na Blízkom východe v podobe existencie dvoch nezávislých štátov - izraelského a palestínskeho.



V článku pre izraelský denník Haarec to napísala riaditeľka sekcie pre strategickú komunikáciu na ministerstve zahraničných vecí SAE Hind Utajbová.



Ubezpečila v ňom, že "hlboký a dlhoročný záväzok" Emirátov "voči palestínskemu ľudu je neochvejný". Dodala, že SAE ako tretí arabský štát nadviaže diplomatické styky s Izraelom, ale budú sa aj naďalej dôrazne zasadzovať za dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe.



"Stanovisko Spojených arabských emirátov je jednoznačné: Usilujeme sa o úprimný mier s Izraelom," uviedla diplomatka, pričom dodala, že Izraelčania a Palestínčania sú blízki susedia a dlhoročný konflikt medzi nimi mal byť už dávno spravodlivo a trvalo vyriešený.



Prelomová dohoda o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov medzi Izraelom a SAE bude podpísaná v utorok vo Washingtone. Okrem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a šéfa diplomacie SAE Abdalláha ibn Zajda Nahajána sa na podpisovom akte zúčastní aj americký prezident Donald Trump.



Historickú dohodu sprostredkovali Spojené štáty a prezident Trump ju považuje za svoj veľký diplomatický úspech.



SAE sa rozhodli nadviazať diplomatické vzťahy s Izraelom ako vôbec prvá krajina z oblasti Perzského zálivu a v poradí tretí arabský štát, po Egypte a Jordánsku.



Netanjahuova vláda sa v rámci dohody so SAE zaviazala, že pozastaví kontroverzné plány na anexiu časti palestínskych území v okupovanom Predjordánsku.



Trump minulý piatok na sociálnej sieti Twitter oznámil aj dosiahnutie "mierovej dohody" medzi Bahrajnom s Izraelom. Na spomínanom podpisovom akte by v utorok preto mal byť prítomný aj bahrajnský korunný princ Salmán.



Oba štáty - SAE i Bahrajn - sa tak vzdialili od mierovej iniciatívy Ligy arabských štátov z roku 2002, ktorá podmieňuje normalizáciu vzťahov s Izraelom vytvorením nezávislého palestínskeho štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom a s hranicami spred šesťdňovej vojny.



Počas tohto vojenského konfliktu z roku 1967 arabská koalícia utrpela od Izraela zdrvujúcu porážku – Egypt stratil pásmo Gazy a celý Sinajský polostrov, Jordánsko prišlo o východný Jeruzalem a celý západný breh Jordánu a Sýria o Golanské výšiny.



V reakcii na najnovší vývoj na Blízkom východe Palestínčania v Predjordánsku a pásme Gazy vyhlásili utorok za "deň ľudového odmietnutia".