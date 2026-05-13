SAE pridali na zoznam teroristov 21 Libanončanov a subjektov
V SAE žije početná libanonská komunita.
Autor TASR
Dubaj 13. mája (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v stredu označili 21 libanonských občanov a organizácií za „teroristov“ napojených na militantnú skupinu Hizballáh. S tým súvisí aj zmrazenie ich majetku, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Oficiálna tlačová agentúra WAM zverejnila nové mená 16 libanonských občanov a piatich organizácií zo zoznamu podporovateľov teroristických skupín.
„Všetky regulačné úrady sú povinné identifikovať akýchkoľvek jednotlivcov alebo subjekty spojené s entitami uvedenými na zozname prostredníctvom finančných alebo obchodných vzťahov a prijať potrebné opatrenia v súlade s príslušnými zákonmi v SAE, vrátane zmrazenia majetku do 24 hodín,“ dodala WAM.
V SAE žije početná libanonská komunita. Krajina bola hlavným cieľom iránskych raketových a dronových útokov počas vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali na konci februára americké a izraelské údery na Irán. Libanon bol do konfliktu zapojený 2. marca, keď Hizballáh financovaný Iránom začal útočiť na Izrael v odvetnej reakcii za zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, pripomína AFP.
