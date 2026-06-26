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SAE sa ospravedlnili za vydanie falošného varovania pred útokom
Technickú poruchu v systéme včasného varovania sa podľa stanoviska podarilo odstrániť.
Autor TASR
Abú Zabí 26. júna (TASR) - Spojené arabské emiráty sa v piatok ospravedlnili svojim občanom po tom, čo ministerstvo vnútra rozposlalo na mobilné telefóny chybné upozornenia o potenciálnej raketovej hrozbe. Podľa úradov išlo o technickú chybu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Išlo o vôbec prvé oficiálne správy zaslané na mobilné telefóny, ktoré varovali pred „potenciálnymi raketovými hrozbami“ a ktoré po viac než mesiaci sprevádzali hlasné sirény.
Takéto upozornenia sa stali súčasťou každodenného života počas vojny na Blízkom východe, konštatuje AFP.
Po najnovších piatkových výstrahách však vzápätí nasledovala ďalšia inštrukcia s textom „predchádzajúce varovanie prosím ignorujte“. Orgány zodpovedné za riadenie mimoriadnych situácií sa následne za túto chybu verejne ospravedlnili.
„Národný úrad pre krízové situácie a riadenie katastrof a príslušné subjekty sa ospravedlňujú za túto neúmyselnú technickú poruchu,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na platforme X. Technickú poruchu v systéme včasného varovania sa podľa stanoviska podarilo odstrániť.
Išlo o vôbec prvé oficiálne správy zaslané na mobilné telefóny, ktoré varovali pred „potenciálnymi raketovými hrozbami“ a ktoré po viac než mesiaci sprevádzali hlasné sirény.
Takéto upozornenia sa stali súčasťou každodenného života počas vojny na Blízkom východe, konštatuje AFP.
Po najnovších piatkových výstrahách však vzápätí nasledovala ďalšia inštrukcia s textom „predchádzajúce varovanie prosím ignorujte“. Orgány zodpovedné za riadenie mimoriadnych situácií sa následne za túto chybu verejne ospravedlnili.
„Národný úrad pre krízové situácie a riadenie katastrof a príslušné subjekty sa ospravedlňujú za túto neúmyselnú technickú poruchu,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na platforme X. Technickú poruchu v systéme včasného varovania sa podľa stanoviska podarilo odstrániť.