Spojené arabské emiráty stiahli svojich diplomatov z Libanonu

Abú Zabí 31. októbra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) sa v sobotu rozhodli stiahnuť svojich diplomatov z Libanonu po tom, čo libanonský minister skritizoval vojenské ťaženie krajín Perzského zálivu v Jemene. Informovala o tom agentúra AFP.



"SAE oznámili stiahnutie svojich diplomatov z Libanonu v solidarite so sesterským kráľovstvom Saudskej Arábie vo svetle neprijateľného prístupu niektorých libanonských predstaviteľov voči Saudskej Arábii," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí SAE vo vyhlásení. SAE zároveň zakázali svojim obyvateľom cestovať do Libanonu.



Správa prichádza deň po tom, čo Saudská Arábia a Bahrajn povolali na konzultácie svojich veľvyslancov v Bejrúte a libanonským ambasádorom vo svojich krajinách dali 48 hodín na to, aby odcestovali. K rovnakým opatreniam pristúpil medzitým aj Kuvajt.



Ako pripomína agentúr AFP, Libanon počítal s finančnou podporou krajín perzského zálivu na zotavenie sa zo svojej súčasnej ekonomickej krízy.



Minister pre informácie v rozhovore nahranom v auguste, ale odvysielanom až v pondelok, označil Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty za agresorov vojny v Jemene. Saudskou Arábiou vedená vojenská koalícia podporujúca vládu v Jemene bojuje už sedem rokov proti Iránom podporovaným húsijským povstalcom. Na ich adresu sa minister vyjadril, že sa "bránia pred vonkajšou agresiou" s tým, že ich "domy, dediny, pohreby a svadby sú bombardované" koalíciou vojsk.



Libanonský premiér Nadžíb Míkátí uviedol, že mu je ľúto, ako Saudská Arábia zareagovala a dúfa, že toto rozhodnutie ešte zmení. Libanonská vláda v utorok názor ministra odmietla a zdôraznila, že jej postoj neodzrkadľuje. K rozhovoru, ktorý rozhneval Rijád, došlo navyše ešte predtým, ako bol minister v septembri zvolený do funkcie.



Konflikt v Jemene vypukol ešte v roku 2014, keď húsíovia obsadili metropolu Saná. Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou vstúpila do konfliktu na strane vládnych síl na jar 2015 a v lete 2016. Počas konfliktu zahynuli už desaťtisíce ľudí a milióny ďalších museli opustiť svoje domovy.