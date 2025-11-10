< sekcia Zahraničie
SAE sa zrejme nebudú podieľať na stabilizačných silách v Pásme Gazy
O nasadení svojich jednotiek do Pásma Gazy rokujú so Spojenými štátmi Azerbajdžan, Indonézia, SAE, Egypt, Katar a Turecko.
Abú Zabí 10. novembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) sa pravdepodobne nepridajú k Medzinárodným stabilizačným silám, ktoré by mali v budúcnosti pôsobiť v Pásme Gazy. Na fóre v Abú Zabí to v pondelok povedal poradca prezidenta SAE Anwar Karkáš, podľa ktorého projekt nemá jasný rámec, informuje TASR.
„SAE zatiaľ neevidujú jasný rámec pre stabilizačné sily a za takýchto okolností sa pravdepodobne na takýchto silách nebudú podieľať,“ vyhlásil Karkáš.
O nasadení svojich jednotiek do Pásma Gazy rokujú so Spojenými štátmi Azerbajdžan, Indonézia, SAE, Egypt, Katar a Turecko. Ich úlohou v rámci Medzinárodných stabilizačných síl bude vyškoliť palestínsku políciu, zabezpečiť pohraničné oblasti a zabrániť pašovaniu zbraní pre Hamas. Celkovo by tam mohli nasadiť až 20.000 vojakov.
Spojené štáty v rezolúcii predloženej Organizácii Spojených národov navrhujú, aby mali stabilizačné sily oprávnenie „použiť všetky potrebné opatrenia“ – v prípade potreby aj silu – na splnenie svojho mandátu stabilizovať situáciu v Gaze. Na starosti by mali aj „zaistenie procesu demilitarizácie Pásma Gazy vrátane zničenia a prevencie obnovy vojenskej, teroristickej a útočnej infraštruktúry, ako aj trvalé vyradenie zbraní neštátnych ozbrojených skupín“.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že očakáva ich nasadenie v Pásme Gazy „už čoskoro“.
