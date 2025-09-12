< sekcia Zahraničie
SAE si predvolali izraelského diplomata, aby odsúdili útok v Dauhe
Pri utorkovom útoku zahynulo šesť ľudí vrátane členov Hamasu a pracovníka katarských bezpečnostných zložiek.
Autor TASR
Dubaj 12. septembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) si v piatok predvolali zástupcu izraelského veľvyslanca. Dôvodom je utorkový útok Izraela zameraný na predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas v katarskej Dauhe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ministerka pre medzinárodnú spoluprácu Rím Hášimíová si predvolala zástupcu vedúceho izraelskej misie v Spojených arabských emirátoch Davida Ohada Horsandiho,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí SAE.
Ministerka na stretnutí s izraelským predstaviteľom „ostro odsúdila a zavrhla bezohľadný a zbabelý izraelský útok, ktorý bol namierený proti štátu Katar, ako aj nepriateľské vyhlásenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua“.
„Agresia voči štátu Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive predstavuje útok na kolektívny bezpečnostný rámec krajín zálivu,“ dodal rezort vo vyhlásení.
AFP pripomína, že SAE spolu s Bahrajnom boli prvými štátmi Perzského zálivu, ktoré v roku 2020 normalizovali vzťahy s Izraelom. SAE tiež opakovane kritizovali izraelské vojenské akcie v Pásme Gazy a odsúdili utorkový útok na konkrétny cieľ v Dauhe.
Vzťahy medzi SAE a izraelskou krajne pravicovou vládou však boli podľa agentúry Reuters napäté aj pred spomínaným útokom, a to pre výzvy izraelských politikov na anexiu okupovaného Západného brehu Jordánu. SAE tvrdia, že anexia tohto územia by bola „červenou čiarou“.
Pri utorkovom útoku zahynulo šesť ľudí vrátane členov Hamasu a pracovníka katarských bezpečnostných zložiek. Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání po útoku vyhlásil, že Katar si vyhradzuje právo reagovať. Zároveň povedal, že útok zmaril nádeje pre zvyšných rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy zadržiava Hamas. Vyzval tiež, aby izraelského premiéra postavili pred súd.
Reuters tvrdí, že tento útok bol obzvlášť „citlivý“, pretože Katar je jedným zo sprostredkovateľov medzi Izraelom a Hamasom. V reakcii na útok sa v Katare v nedeľu uskutoční mimoriadny arabsko-islamský summit.
