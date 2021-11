SAE: Svet stále potrebuje investovať miliardy do ropy a plynu

Abú Zabí 15. novembra (TASR) – Spojené arabské emiráty, jeden z popredných svetových exportérov ropy, označili síce nedávny klimatický samit OSN v Glasgowe za „úspech“, ale podľa nich svet musí naďalej investovať miliardy do ťažby ropy a plynu.



Takmer 200 krajín sa na samite COP26 v sobotu (13. 11.) po dvoch týždňoch rokovaní zaviazalo urýchliť boj s rastúcimi teplotami. Nepodarilo sa im však zabezpečiť konsenzus v otázke úplného zavrhnutia uhlia, dohodli sa len na odklone od neho. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres preto varoval, že „klimatická katastrofa“ stále klope na dvere.



Samit „bol naozaj úspešný“, povedal Sultan al-Jaber, minister priemyslu a pokročilých technológií SAE. Predpovedal však, že ropný a plynárenský priemysel bude musieť do roku 2030 investovať „viac ako 600 miliárd USD (524,11 miliardy eur) ročne do ťažby, aby udržal krok s očakávaným dopytom“.



„Aj keď svet súhlasil s urýchlením transformácie energetiky, stále je silne závislý od ropy a plynu,“ povedal na úvod medzinárodnej konferencie o rope v Abú Zabí. Pripomenul, že vzhľadom na zotavovanie sa ekonomík z pandémie ochorenia COVID-19 dopyt po energiách prevyšuje ponuku.



SAE aj susedná Saudská Arábia, najväčší svetový vývozca ropy, oznámili čisté nulové emisné ciele, a to napriek plánom na zvýšenie produkcie ropy.



Čistá nula sa vzťahuje na emisie vytvorené v rámci krajiny, nie na produkty predávané a spotrebované v zahraničí.



SAE, Saudská Arábia a ďalší významní producenti ropy obhajovali svoje plány pokračovať v investíciách do fosílnych palív.



„Budúcnosť sa blíži, ale ešte tu nie je,“ povedal al-Jaber, ktorého krajina sa chystá usporiadať COP28.



"Musíme napredovať s pragmatizmom. Ak máme úspešne prejsť na energetický systém zajtrajška, nemôžeme sa jednoducho odpojiť od energetického systému dneška," dodal.