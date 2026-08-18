Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. august 2026Meniny má Elena a Helena
< sekcia Zahraničie

SAE tvrdí, že Irán vystrelil na krajinu dve balistické rakety

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Prvá dopadla mimo teritoriálnych vôd, zatiaľ čo druhá dopadla do jej teritoriálnych vôd.

Autor TASR
Abú Zabí 18. augusta (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v utorok obvinili Irán z odpálenia dvoch balistických rakiet na ich územie, pričom ani jedna z nich nezasiahla pevninu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Protivzdušná obrana SAE zaznamenala dve balistické rakety odpálené z Iránu smerom k územiu krajiny, pričom prvá dopadla mimo teritoriálnych vôd, zatiaľ čo druhá dopadla do jej teritoriálnych vôd,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré ministerstvo obrany SAE zverejnilo na platforme X.

Vyhlásenie prišlo takmer dve hodiny po tom, ako rezort prostredníctvom SMS správ zaslal obyvateľom krátke varovanie pred „možnými raketovými hrozbami“. V správach zároveň vyzval ľudí, aby sa ukryli na bezpečnom mieste.
.

Neprehliadnite

POŽIAR V KOŠICKEJ NEMOCNICI: Evakuovali pacientov a zamestnancov

GÉCZ: Každý druhý deň riešime opité dieťa, najmladšie malo 9 rokov

VEĽKÁ FATRA V PLAMEŇOCH: Toto je zrejme príčina požiaru

OTESTUJTE SA: Klame vás váš vlastný mozog? Tento kvíz vás prekvapí