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SAE tvrdí, že Irán vystrelil na krajinu dve balistické rakety
Prvá dopadla mimo teritoriálnych vôd, zatiaľ čo druhá dopadla do jej teritoriálnych vôd.
Autor TASR
Abú Zabí 18. augusta (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v utorok obvinili Irán z odpálenia dvoch balistických rakiet na ich územie, pričom ani jedna z nich nezasiahla pevninu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Protivzdušná obrana SAE zaznamenala dve balistické rakety odpálené z Iránu smerom k územiu krajiny, pričom prvá dopadla mimo teritoriálnych vôd, zatiaľ čo druhá dopadla do jej teritoriálnych vôd,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré ministerstvo obrany SAE zverejnilo na platforme X.
Vyhlásenie prišlo takmer dve hodiny po tom, ako rezort prostredníctvom SMS správ zaslal obyvateľom krátke varovanie pred „možnými raketovými hrozbami“. V správach zároveň vyzval ľudí, aby sa ukryli na bezpečnom mieste.
„Protivzdušná obrana SAE zaznamenala dve balistické rakety odpálené z Iránu smerom k územiu krajiny, pričom prvá dopadla mimo teritoriálnych vôd, zatiaľ čo druhá dopadla do jej teritoriálnych vôd,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré ministerstvo obrany SAE zverejnilo na platforme X.
Vyhlásenie prišlo takmer dve hodiny po tom, ako rezort prostredníctvom SMS správ zaslal obyvateľom krátke varovanie pred „možnými raketovými hrozbami“. V správach zároveň vyzval ľudí, aby sa ukryli na bezpečnom mieste.