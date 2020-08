V Abú Zabí pristál prvý komerčný let z Izraela

Abú Zabí 31. augusta (TASR) - Prvý priamy komerčný let vypravený z Izraela do Spojených arabských emirátov (SAE) pristál v pondelok popoludní na letisku v Abú Zabí. Na palube lietadla pricestovali do SAE členovia izraelskej a americkej delegácie, informovala agentúra AP.



Lietadlo izraelských aeroliniek El-Al odštartovalo z letiska Bena Guriona v Izraeli v pondelok okolo 11.30 h miestneho času (10.30 SELČ). Let trval tri hodiny a 20 minút.



Išlo o prvý priamy let izraelskej štátnej leteckej spoločnosti do tejto arabskej krajiny v oblasti Perzského zálivu. Uskutočnil sa po tom, ako Izrael a SAE 13. augusta oznámili, že dosiahli dohodu o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov.



Členmi americkej delegácie sú okrem iných zať a poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner, poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Robert O'Brien či osobitný americký vyslanec pre Irán Brian Hook.



Izrael zastupuje poradca vlády pre bezpečnosť Meir Ben-Šabbat a zástupcovia viacerých ministerstiev. Cieľom návštevy sú rozhovory o postupe dohodnutej normalizácie vzťahov so SAE.