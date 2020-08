Dubaj a Abú Zabí hlásia výbuchy v reštauráciách

Dubaj 31. augusta (TASR) - Najmenej jedna osoba prišla o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri dvoch výbuchoch, ku ktorým došlo v pondelok v dvoch veľkých mestách Spojených arabských emirátov (SAE), a to v hlavnom meste Abú Zabí a v Dubaji. S odvolaním sa na miestnu políciu i médiá o tom informovala agentúra Reuters.



K výbuchom došlo v deň, keď do Abú Zabí prileteli z Tel Avivu na rokovania delegácie Izraela a USA. Ich let bol prvým priamym komerčným letom izraelskej štátnej leteckej spoločnosti do SAE. Uskutočnil sa na základe dohody o normalizácii diplomatických vzťahov, ktorú Izrael so SAE, ohlásili 13. augusta.



K prvej explózii, ktorá si vyžiadala jeden život, došlo v skorých ranných hodinách v reštaurácii v Dubaji.



Výbuch spôsobil požiar, ktorý poškodil prízemie budovy. Požiar sa podarilo hasičom dostať pod kontrolu po zhruba polhodine, informoval denník The National vychádzajúci v angličtine hlavnom meste SAE s odvolaním sa na vyjadrenia hovorcu dubajskej civilnej ochrany.



Druhá explózia zasiahla podľa tohto média prevádzky reštaurácií rýchleho občerstvenia KFC a Hardees na ulici Šejka Rašída ibn Saída v Abú Zabí, pričom v okolí poškodila aj viacero ďalších predajní. Podľa miestnej polície si tam výbuch vyžiadal tiež viacero ľahších a stredne ťažkých zranení.



V dôsledku explózie evakuovali budovu, v ktorej s zmienené prevádzky nachádzajú, ako aj ďalšie budovy v okolí. Obe prevádzky rýchlych občerstvení boli podľa záberov zverejnených na sociálnych sieťach značne poškodené.



K obom výbuchom došlo ešte pred príletom lietadla vypraveného z Tel Avivu. Bezprostredne nebolo jasné, či explózie súvisia s touto mediálne sledovanou udalosťou.



Prevádzka v Abú Zabí, v ktorej došlo k výbuchu, sa nachádza na jednej z hlavných ulíc vedúcich k miestnemu letisku.