SAE v reakcii na iránske útoky varujú pred ďalšou eskaláciou
Ministerstvo obrany potvrdilo, že Irán vypálil štyri rakety na ciele v rôznych oblastiach naprieč SAE.
Autor TASR
Dubaj 4. mája (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) ostro odsúdili najnovšiu vlnu iránskych útokov a označili ich za „nebezpečnú eskaláciu“. Tamojšie ministerstvo obrany len krátko predtým potvrdilo útoky iránskych dronov a rakiet, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Tieto útoky predstavujú nebezpečnú eskaláciu a neprijateľný prehrešok, ktoré priamo ohrozujú bezpečnosť štátu, jeho stabilitu a bezpečnosť jeho územia,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. SAE si „vyhradzujú plné a legitímne právo na tieto útoky reagovať“.
Ministerstvo obrany potvrdilo, že Irán vypálil štyri rakety na ciele v rôznych oblastiach naprieč SAE. Podarilo sa ich zostreliť nad morom.
V dôsledku iránskeho dronového útoku vypukol v ropnom zariadení v emiráte Fudžajra požiar. Udialo sa tak krátko po tom, čo úrady v krajine obyvateľom poslali prvé raketové poplachy od začiatku prímeria s Iránom.
Vo Fudžajre ústi ropovod do prístavov v Ománskom zálive, ktoré SAE využívajú na to, aby sa vyhli preprave časti svojej ropy cez zablokovaný Hormuzský prieliv.
Vysokopostavený iránsky vojenský predstaviteľ v reakcii na obvinenia SAE uviedol, že „Irán nemal žiadne plány zaútočiť na SAE“, informovala štátna televízia.
Vzdušný priestor nad krajinou bol po útokoch takmer prázdny a niekoľko letov bolo presmerovaných do ománskeho Maskatu, oznámil portál Flightradar24 na platforme X.
Agentúra AFP s odvolaním sa na štátne médiá zároveň píše, že terčom útoku bolo aj ománske mesto Buchá na pobreží Hormuzského prielivu.
„Bezpečnostný zdroj uviedol, že terčom útoku bola obytná budova pre zamestnancov jednej spoločnosti... v meste Buchá, čo malo za následok stredne ťažké zranenia dvoch cudzincov, poškodenie štyroch vozidiel a rozbité sklá v jednom z neďalekých domov,“ konštatovala Ománska tlačová agentúra.
