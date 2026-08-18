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SAE varovali obyvateľov pred možným raketovým útokom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Išlo o prvé takéto varovanie od falošného poplachu v júni a varovania v júli pred útokom, ktorý napokon nezasiahol územie SAE.

Autor TASR
Abú Zabí 18. augusta (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v utorok prostredníctvom SMS správ zaslali obyvateľom krátke varovanie pred „možnými raketovými hrozbami“. Ministerstvo obrany zároveň potvrdilo, že po prvý raz za niekoľko mesiacov zaznamenalo rakety „namierené na územie krajiny“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Vzhľadom na súčasnú situáciu, potenciálne raketové hrozby, okamžite vyhľadajte bezpečné miesto v najbližšej zabezpečenej budove,“ uviedol rezort v zaslanom texte.

Išlo o prvé takéto varovanie od falošného poplachu v júni a varovania v júli pred útokom, ktorý napokon nezasiahol územie SAE. Predtým bolo posledné varovanie pred raketovým útokom vydané začiatkom mája.

Tankery patriace štátnej ropnej spoločnosti ADNOC sa v uplynulých týždňoch stali opakovane cieľom útokov.

Keď 28. februára vypukla vojna na Blízkom východe, SAE odolávali najväčšiemu náporu iránskych útokov, keď na krajinu smerovalo takmer 3000 rakiet a dronov – viac ako na ktorúkoľvek inú krajinu v regióne.

Po tom, ako v júni vstúpilo do platnosti memorandum o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré však medzičasom prestalo platiť, SAE na rozdiel od ostatných štátov Perzského zálivu nehlásili žiadne útoky.
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