Pre výdatné dažde v Spojených arabských emirátoch zatvorili školy

Dubaj 2. mája (TASR) - Školy a mnohé úrady v Spojených arabských emirátoch (SAE) zostali vo štvrtok zatvorené, pretože túto púštnu krajinu opäť zasiahli výdatné dažde. Odborníci to spájajú so zmenou klímy, uviedla vo svojej správe agentúra AFP citovaná aj agentúrou TASR.



V noci na štvrtok zaznamenali v SAE sériu búrok s bleskami, pričom v niektorých oblastiach v noci do 08.00 h miestneho času napršalo viac ako 50 milimetrov zrážok.



V niektorých častiach Dubaja, finančného centra SAE, hlásia aj záplavy. Tamojšie mimoriadne rušné letisko zrušilo 13 letov a päť odklonilo na iné letiská.



Najnovšie dažde nedosiahli taký rozsah ako 16. apríla, keď si rekordných 259,5 mm zrážok vyžiadalo v SAE štyroch mŕtvych, na niekoľko dní zablokovalo hlavné cesty a vynútilo zrušenie viac ako 2000 letov.



Skupina vedcov združených v sieti World Weather Attribution, ktorá vyhodnocuje podiel zmien klímy na extrémnych poveternostných javoch, dospela k záveru, že záplavy v SAE s najväčšou pravdepodobnosťou zhoršilo globálne otepľovanie spôsobené spaľovaním fosílnych palív.