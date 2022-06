SAE zakázali premietanie animovaného filmu Buzz Lightyea od Disneyho

Dubaj 13. júna (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) zakázali v pondelok – len niekoľko dní pred premiérou – v kinách premietať animovaný film Rakeťák (Buzz Lightyear) z dielne amerického štúdia Pixar, ktoré vlastní spoločnosť Disney. Úrady nešpecifikovali dôvod tohto zákazu, agentúra AFP si však všíma, že snímka zachytáva aj bozk dvoch postáv ženského pohlavia.



"Úrad pre reguláciu médií oznamuje, že animovaný film Rakeťák, ktorého premiéra je naplánovaná na 16. júna, nemá licenciu na to, aby mohol byť premietaný pre verejnosť vo všetkých kinách v SAE," uviedol úrad na sociálnej sieti Twitter a k príspevku zverejnili aj obrázok hlavnej postavy prekrytej červeným diagonálne preškrtnutým kruhom.



Podľa emirátneho úradu pre reguláciu médií bolo toto rozhodnutie prijaté z toho dôvodu, že spomínaný animovaný film "porušuje normy mediálneho obsahu v krajine". O aké porušenie noriem presne ide, úrad v príspevku nespomína. No podľa informácií AFP je dôvodom zrejme bozk postáv rovnakého pohlavia, ktorý bol najskôr pre premietanie v SAE z filmu vystrihnutý, no po sťažnostiach Pixaru bol vrátaný späť.



Animovaný film Rakeťák, ktorého dej sa sústreďuje okolo jednej z postáv populárnej animovanej série Toy Story, bol pritom zakázaný iba šesť mesiacov po tom, čo SAE uviedli, že prestanú cenzurovať vychádzajúce filmy, a predstavili tiež novú vekovú kategórie 21+ pre filmy, ktoré sú určené pre dospelých divákov.



Spojené arabské emiráty sú podľa AFP pritom považované za jednu z najliberálnejších krajín Perzského zálivu, v ktorých sa bežne strihajú alebo upravujú filmy s obsahom určeným pre dospelých divákov. Agentúra Reuters však pripomína, že vzťahy osôb rovnakého pohlavia sú v SAE, podobne ako v iných krajinách Blízkeho východu, kriminalizované.



Na sociálnej sieti Twitter bol pritom ešte pred oficiálnym vyhlásením emirátneho úradu pre reguláciu médií populárny hashtag v arabčine, ktorý vyzýval na zakázanie filmu Rakeťák v SAE.