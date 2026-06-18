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SAE zakážu sociálne siete pre deti mladšie ako 15 rokov
Platformy budú musieť monitorovať a deaktivovať účty vytvorené osobami mladšími ako 15 rokov, inak budú riskovať zablokovanie.
Autor TASR
Abú Zabí 18. júna (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) vo štvrtok oznámili, že deťom mladším ako 15 rokov zakážu prístup na sociálne siete. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Platformy budú musieť monitorovať a deaktivovať účty vytvorené osobami mladšími ako 15 rokov, inak budú riskovať zablokovanie. Uvádza sa to v uznesení kabinetu, ktoré platformám dáva na zavedenie zákazu 12-mesačné prechodné obdobie.
„Uznesenie stanovuje minimálny vek pre používanie sociálnych sietí na 15 rokov,“ citovala dokument oficiálna tlačová agentúra WAM. „Deťom mladším ako tento vek je zakázané vytvárať, používať alebo prevádzkovať osobné účty na platformách sociálnych sietí,“ dodala.
Deťom bude zakázaný prístup ku „všetkým funkciám takýchto platforiem vrátane sociálnej interakcie, zverejňovania, komentovania, zdieľania, pripájania sa k verejným skupinám, otvoreným kanálom alebo akýmkoľvek rozsiahlym interaktívnym priestorom“.
Zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov ako prvá krajina na svete zaviedla v decembri Austrália. Jej príklad nasledovalo viacero krajín vrátane Spojeného kráľovstva, ktoré zákaz oznámilo tento týždeň.
Platformy budú musieť monitorovať a deaktivovať účty vytvorené osobami mladšími ako 15 rokov, inak budú riskovať zablokovanie. Uvádza sa to v uznesení kabinetu, ktoré platformám dáva na zavedenie zákazu 12-mesačné prechodné obdobie.
„Uznesenie stanovuje minimálny vek pre používanie sociálnych sietí na 15 rokov,“ citovala dokument oficiálna tlačová agentúra WAM. „Deťom mladším ako tento vek je zakázané vytvárať, používať alebo prevádzkovať osobné účty na platformách sociálnych sietí,“ dodala.
Deťom bude zakázaný prístup ku „všetkým funkciám takýchto platforiem vrátane sociálnej interakcie, zverejňovania, komentovania, zdieľania, pripájania sa k verejným skupinám, otvoreným kanálom alebo akýmkoľvek rozsiahlym interaktívnym priestorom“.
Zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov ako prvá krajina na svete zaviedla v decembri Austrália. Jej príklad nasledovalo viacero krajín vrátane Spojeného kráľovstva, ktoré zákaz oznámilo tento týždeň.