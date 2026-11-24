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TRAGÉDIA NA CESTE: Zrážka autobusu s kamiónom si vyžiadala 11 obetí
Príslušné orgány vyšetrujú príčinu nehody a svoje zistenia zverejnia hneď po ukončení vyšetrovania, skonštatoval rezort vnútra.
Autor TASR
Abú Zabí 24. novembra (TASR) - Po zrážke autobusu s nákladným autom v emiráte Rás al-Chajmá zahynulo 11 ľudí, uviedlo v utorok ministerstvo vnútra Spojených arabských emirátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Záchranári zasahovali na ceste al-Watan, kde došlo k zrážke vozidiel, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení na platforme X. Totožnosť obetí ani informácie o zranených nezverejnilo. Príslušné orgány vyšetrujú príčinu nehody a svoje zistenia zverejnia hneď po ukončení vyšetrovania, skonštatoval rezort vnútra.
Agentúra AFP uvádza, že ide o druhú závažnú dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v novembri v Spojených arabských emirátoch. Hromadná zrážka vozidiel vo Fudžajre z 12. novembra si vyžiadala 14 obetí a 30 zranených po tom, ako vodič stratil kontrolu nad nákladným vozidlom a narazil do niekoľkých ďalších áut.
Záchranári zasahovali na ceste al-Watan, kde došlo k zrážke vozidiel, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení na platforme X. Totožnosť obetí ani informácie o zranených nezverejnilo. Príslušné orgány vyšetrujú príčinu nehody a svoje zistenia zverejnia hneď po ukončení vyšetrovania, skonštatoval rezort vnútra.
Agentúra AFP uvádza, že ide o druhú závažnú dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v novembri v Spojených arabských emirátoch. Hromadná zrážka vozidiel vo Fudžajre z 12. novembra si vyžiadala 14 obetí a 30 zranených po tom, ako vodič stratil kontrolu nad nákladným vozidlom a narazil do niekoľkých ďalších áut.