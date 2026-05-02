SAE zrušili všetky obmedzenie a znovu otvorili svoj vzdušný priestor
Dubaj 2. mája (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v sobotu oznámili úplné otvorenie svojho vzdušného priestoru po týždňoch obmedzení, ktoré boli zavedené počas vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Na základe komplexného vyhodnotenia prevádzkových a bezpečnostných podmienok sme oficiálne zrušili dočasné preventívne opatrenia, ktoré boli predtým v platnosti,“ uviedol Generálny úrad civilného letectva vo vyhlásení zverejnenom na platforme X.
Dodal, že vzdušný priestor bude naďalej dôkladne monitorovaný.
SAE patrili medzi štáty Perzského zálivu, ktoré boli najviac postihnuté iránskymi odvetnými útokmi, pripomína DPA. Teherán nimi reagoval na americké a izraelské údery, ktoré začali 28. februára.
Letecká doprava bola v SAE s obmedzeniami obnovená krátko po začatí tohto konfliktu, vrátane evakuačných letov pre uviaznutých cestujúcich.
Bahrajn, Irak, Kuvajt a Sýria už skôr zrušili podobné obmedzenia vzdušného priestoru po tom, ako sa Spojené štáty a Irán dohodli na prímerí. DPA zdôrazňuje, že hoci prímerie platí aj naďalej, konflikt medzi krajinami ešte nie je vyriešený.
