Legendárny chrám dosiahol nový míľnik, stal sa najvyšším na svete
So svojou výškou 162,9 metra bazilika v katalánskej metropole oficiálne prekonala rekord evanjelického dómu v nemeckom Ulme, ktorý držal toto prvenstvo od roku 1890.
Autor TASR
Madrid 1. novembra (TASR) - Rímskokatolícka bazilika Sagrada Família v španielskej Barcelone sa stala najvyšším kostolom na svete po tom, ako robotníci umiestnili prvú časť kríža na vrchol jej ústrednej veže. TASR o tom informuje podľa správ stanice BBC News a tlačovej agentúry DPA.
Bazilika Sagrada Família, naprojektovaná uznávaným architektom Antonim Gaudím, sa stavia v centre Barcelony už viac ako 100 rokov. Hlavná časť chrámu by mala byť dokončená na budúci rok pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. Gaudí zomrel tragicky, keď ho v Barcelone zrazila električka.
Základný kameň baziliky položili v roku 1882 a nasledujúci rok projekt prevzal Gaudí ako začínajúci architekt. Pôvodné návrhy baziliky premenil na oveľa ambicióznejší projekt, ktorý sa spočiatku financoval z darov kajúcich sa veriacich. V čase jeho nečakanej smrti 10. júna 1926 vo veku 73 rokov bola postavená len jedna z plánovaných 18 veží chrámu.
V nasledujúcich rokoch výstavbu tohto architektonického skvostu riadila nadácia Sagrada Família a financovali ju z príspevkov turistov, návštevníkov a súkromných darcov.
Okrem smrti svojho hlavného architekta sa bazilika počas svojej takmer 150-ročnej výstavby stretla s viacerými prekážkami. Počas španielskej občianskej vojny katalánski anarchisti podpálili kryptu a zničili plány a sadrové modely, ktoré vytvoril Gaudí, a ktoré mali slúžiť ako smernica pre budúcu výstavbu.
Výstavbu chrámu pozastavili v dôsledku covidovej pandémie. Nadácia jej pripisuje pokles cestovného ruchu i následné zníženie financovania projektu. Po svojom dokončení v roku 2026 by mala slávna bazilika s jedinečným dizajnom dosahovať výšku 172,5 metra. Ulmský dóm, ktorý má pôvod v gotickom štýle, meria 161,5 metra.
Nadácia usporiada sériu podujatí na pamiatku architekta, ktorý je pochovaný v krypte kostola. Práce na dekoratívnych detailoch, sochách a schodisku vedúcom k hlavnému vchodu budovy by mali pokračovať aj v nasledujúcom desaťročí. Inštaláciou kríža sa bazilika blíži ku koncu svojej dlhej stavebnej histórie. Stále však nebude úplne dokončená.
Doba výstavby je veľmi dlhá, ale stále relatívne rýchla v porovnaní s inými slávnymi veľkými kostolmi, ako je Ulmský dóm, kde bol základný kameň položený v roku 1377. Impozantnú budovu dokončili až po 513 rokoch.
Nie je známe, ako dlho Gaudí predpokladal, že výstavba chrámu potrvá. „Vedel, že sa nedožije jej dokončenia, ale vždy bol presvedčený, že bazilika bude raz postavená,“ zdôraznil v septembri 2025 španielsky architekt Jordi Faulí.
