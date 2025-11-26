< sekcia Zahraničie
Saíd si predvolal veľvyslanca EÚ pre stretnutie s predsedom odborov
Podľa prezidenta Tuniska išlo o porušenie diplomatických pravidiel.
Autor TASR
Tunis 26. novembra (TASR) - Tuniský prezident Kaís Saíd si predvolal veľvyslanca Európskej únie Giuseppeho Perroneho v reakcii na jeho pondelkové stretnutie s predsedom odborového zväzu UGTT. Podľa Saída išlo o porušenie diplomatických pravidiel, píše TASR s odvolaním sa na agentúry Reuters a AFP.
Perrone sa stretol so šéfom UGTT Núraddínom Tabúbím a zdôraznil pokračujúcu spoluprácu EÚ s tuniskou občianskou spoločnosťou. Saíd však podľa stredajšieho vyhlásenia tlmočil „dôrazný protest nad nedodržaním diplomatických protokolov a konaním mimo oficiálnych kanálov“. Incident prichádza v čase rastúceho napätia medzi vedením krajiny a najväčšou organizáciou občianskej spoločnosti.
V uplynulých týždňoch tuniské súdy pozastavili činnosť viacerých ľudskoprávnych organizácií v krajine. Patria medzi ne mimovládna organizácia Mnémty (v preklade: Môj sen) bojujúca proti rasizmu, Tuniské fórum pre hospodárske a sociálne práva (FTDES) alebo feministické Tuniské združenie demokratických žien (ATFD).
Organizácia Amnesty International upozornila, že zásahy dosiahli kritickú úroveň a ich súčasťou je svojvoľné zatýkanie, zadržiavanie, zmrazovanie majetku či bankové obmedzenia voči 14 mimovládnym organizáciám.
Odborový zväz UGTT zatiaľ nečelí priamym rozhodnutiam úradov, hoci upozorňuje na obmedzovanie odborových práv a jednostranné pozastavovanie dohôd zo strany štátu. Tento mesiac dokonca pohrozil celoštátnym štrajkom „na obranu odborových práv“.
Vzťahy medzi EÚ a Tuniskom sa zhoršujú od roku 2021, keď Saíd prevzal prakticky všetku moc a začal vládnuť dekrétmi, čo opozícia označuje za prevrat.
