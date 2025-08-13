< sekcia Zahraničie
Šajbání a Fidan vyzvali Izrael, aby prestal zasievať chaos v Sýrii
Od pádu dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri minulého roka Izrael podnikol množstvo vzdušných úderov na sýrske vojenské objekty.
Autor TASR
Ankara 13. augusta (TASR) - Šéfovia diplomacií Turecka a Sýrie v stredu spoločne vyzvali Izrael, aby nezasieval chaos v Sýrii a aby ukončil všetky cezhraničné intervencie, ktorými podľa nich destabilizuje krajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Niektorým aktérom vadí pozitívny vývoj v Sýrii,“ povedal turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan po stretnutí so sýrskym rezortným kolegom Asadom Šajbáním v Ankare, pričom odkazoval na Izrael, ale aj kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany pôsobiace na severovýchode Sýrie. Podľa Fidana sa zdá, že „zasievanie chaosu v Sýrii sa stalo aktuálnou prioritou pre izraelskú národnú bezpečnosť“.
„Stojíme pred novými výzvami, ktoré nie sú o nič menej nebezpečné než tie, ktorým sme čelili počas (občianskej) vojny, najvážnejšie medzi nimi sú opakujúce sa izraelské vyhrážky a vzdušné útoky,“ vyhlásil Šajbání.
Od pádu dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri minulého roka Izrael podnikol množstvo vzdušných úderov na sýrske vojenské objekty. Novú islamistickú vládu v Damasku totiž Jeruzalem považuje za radikálnych džihádistov, ktorí predstavujú riziko pre Izrael.
Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua preto požaduje demilitarizáciu oblastí južne od Damasku a izraelská armáda ďalej postúpila v juhosýrskych oblastiach pri okupovaných Golanských výšinách. Izrael podnikol letecké útoky na sýrske vládne a vojenské objekty aj pri nedávnych násilnostiach v provincii Suwajdá.
Podľa Fidana boli úmysly destabilizovať Sýriu najviac vidieť počas nedávnych etnických nepokojov na sýrskom pobreží v provinciách Lázikíja a Tartús, na juhozápade v provincii Suwajdá a na severovýchode krajiny ovládanom kurdskými militantmi.
Šajbání upozornil, že v Sýrii zasahuje viacero zahraničných aktérov, priamo aj nepriamo, ktorí posúvajú krajinu k medzináboženskými a regionálnym konfliktom.
