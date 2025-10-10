< sekcia Zahraničie
Šajbání pricestoval do Bejrútu, rokovať bude aj o sýrskych väzňoch
Bejrút 10. októbra (TASR) - Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání pricestoval v piatok do Libanonu ako vôbec prvý vysokopostavený predstaviteľ z Damasku od vlaňajšieho decembrového zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Informovali o tom libanonské médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že Šajbáního sprevádzala delegácia, ktorej členom bol aj minister spravodlivosti Mazhar Wajs. Rokovania sa zamerajú predovšetkým na „obnovu libanonsko-sýrskych diplomatických vzťahov“.
Šajbání sa má stretnúť s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom, premiérom Nawáfom Salámom a ministrom zahraničných vecí Júsufom Radždžím. Kľúčovými otázkami rokovaní bude aj osud sýrskych väzňov v libanonských väzniciach a demarkácia 330-kilometrovej hranice, ktorá je známa pašovaním rôznych tovarov či ľudí.
V libanonských väzniciach je približne 2250 Sýrčanov, ktorí predstavujú asi tretinu celkovej väzenskej populácie v krajine, uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ justície. Dodal, že približne 700 z nich spĺňa podmienky na vydanie, ale táto záležitosť si vyžaduje novú dohodu medzi krajinami.
Stovky sýrskych väzňov obvinených z terorizmu alebo súvisiacich trestných činov vrátane útokov na libanonské jednotky boli postavení pred vojenské súdy. Ďalší sú zadržiavaní pre údajné členstvo v džihádistických alebo iných ozbrojených skupinách, ktoré vystupovali proti režimu prezidenta Asada. Niektorí na súdne procesy stále čakajú.
Sýria a Libanon sa snažia obnoviť vzťahy po období výrazného napätia. Libanon má od februára novú vládu a v krajine sa zmenila aj mocenská rovnováha v dôsledku vojny medzi Izraelom a libanonským šiitským hnutím Hizballáh, ktoré je podporované Iránom a bolo aj Asadovým spojencom. Hnutie, ktoré počas občianskej vojny v Sýrii od roku 2011 bojovalo po boku sýrskych vládnych síl, stratilo s pádom Asada dôležitého spojenca a zásobovacie trasy.
V Libanone sa v súčasnosti nachádza približne 1,3 milióna Sýrčanov, ktorí utiekli pred vojnou. Úrad OSN pre utečencov uvádza, že sa tento rok vrátilo z Libanonu domov viac ako 294.000 Sýrčanov.
